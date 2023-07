Verfall von Innenstadt San Franciscos - Weckruf für andere US-Städte

San Francisco. Jack Mogannam, Manager der Sam‘s Cable Car Lounge im Stadtzentrum von San Francisco, denkt wehmütig an die Tage zurück, als seine Bar jeden Tag noch nach Mitternacht offen blieb. Jede Menge Touristen, die sich noch spät auf den Straßen der einstigen Hippie-Metropole tummelten, Leute auf Kneipentouren oder auf Schaufensterbummel - immer waren genügend Menschen unterwegs, um seine Bar noch in der Geisterstunde und darüber hinaus zu füllen.

Aber das ist Vergangenheit. Mogannam hatte seine Öffnungszeiten drastisch kürzen müssen, weil der Fußverkehr im Zentrum der kalifornischen Stadt deutlich nachgelassen hat, und sein Umsatz ist um 30 Prozent zurückgegangen. Draußen am Eingang der Lounge hängt ein Banner mit der Aufschrift „Wir haben geöffnet. Wir brauchen Ihre Unterstützung!“

Eine Geisterstadt

Früher, so sagt Mogannam, habe er um 22 Uhr aus der Tür geschaut, und stets sei auf der Straße der Bär los gewesen. „Jetzt siehst du vielleicht sechs Leute auf der Straße, den ganzen Block hinauf und herunter. Es ist eine Geisterstadt.“

Tatsächlich haben sich Erwartungen nicht erfüllt, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie das Leben in Downtown San Francisco wieder wogt, die Menschenmengen ins Zentrum der Stadt zurückkehren. Leere Ladenfassaden an den Straßen, große Schilder, die „going out of business“ - Geschäftsaufgabe - verkünden, sind ein gewohnter Anblick geworden. Eine Reihe von Geschäften bekannter Ketten wie Uniqlo, Nordstrom Rack und Anthropologie sind verschwunden.

Geschäfte schließen, Kriminalität, Dreck

Und im Juni hat der Besitzer und Betreiber des Westfield San Francisco Centre - mehr als 20 Jahre lang ein Einkaufsmekka im Herzen der Stadt - mitgeteilt, dass er das Einkaufszentrum aufgibt, es zurück an den Kreditgeber geht. Als Grund nannte er einen Rückgang der Umsätze und des Fußverkehrs. Der Eigentümer von zwei großen Hotels - darunter ein Hilton - tat das Gleiche. In Drogerien Downtown sind Shampoo, Zahnpasta und andere Toilettenartikel zum Schutz vor Dieben hinter Glas verschlossen. Bewaffnete Räuber haben kürzlich ein Gucci-Geschäft überfallen - im Tageslicht. Obdachlose kampieren auf Bürgersteigen, in Gebäudeeingängen riecht es nach Urin.

Kurzum, San Francisco ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Innenstadt nicht aussehen sollte: leer, von Kriminalität heimgesucht und in verschiedenen Stufen des Verfalls. Aber es ist nur eine von vielen Städten in den USA, die nach der Pandemie sozusagen einen Weckruf erhalten haben: Verändert eure Zentren, sorgt für mehr Vielfalt - oder sie sterben.

Als die Pandemie Anfang 2020 begann, trieb sie Leute aus den Innenstädten, und das Einkaufen und Auswärts-Essen verlagerte sich in Wohngebiete und Vororte, weil viele Beschäftigte zu Hause arbeiteten und insgesamt in der Nähe von daheim blieben. Und wie es aussieht, halten sich diese Gewohnheiten.

Veränderung von Stadtzentren

Innenstädte seien nicht länger zentrale Geschäftsviertel und eine Domäne von Büroarbeitern, sagt Richard Florida, ein Fachmann für Städteplanung an der University of Toronto. Stadtzentren müssten zu Rund-um-die-Uhr-Zielorten für Menschen umgestaltet werden, die Unterhaltung und Erholung wollten, „und je schneller Orte das erkennen, desto besser“, sagt er.

Daten zeigen, dass das Zentrum San Franciscos stärker leidet als die meisten anderen Stadtzentren. Die Universität hat 63 nordamerikanische Innenstädte studiert und die einstige Hippie-Metropole auf den letzten Platz gesetzt, was die Rückkehr zu Aktivitäten in der Zeit vor der Pandemie betrifft. Hoteleinkünfte liegen bei 73 Prozent jener vor Corona, die wöchentliche Anwesenheit in Büros beträgt weniger als 50 Prozent, und der Berufspendlerverkehr in die Innenstadt ist auf gerade Mal 33 Prozent abgesackt, wie aus einem kürzlichen Wirtschaftsbericht der Stadt hervorgeht. Die Rate leerstehender Büros lag nach Angaben von CBRE, einem Unternehmen für Immobiliendienstleistungen, im ersten Quartal dieses Jahres bei 24,8 Prozent - mehr als fünf Mal höher als vor der Pandemie.

Warum das alles? San Francisco hat stark auf internationale Touristen und eine Arbeitnehmerschaft im Technologiebereich gebaut, die Geschäfte und Restaurants füllten. Im Zuge der Pandemie verschwanden sie aus der Stadt. Andere größere Städte wie Portland und Seattle, die sich ebenfalls auf Tech-Beschäftigte stützen, haben mit ähnlichen Rückgängen zu kämpfen, wie aus der Studie der University of Toronto über die Erholung von Stadtzentren nach der Pandemie hervorgeht.

Rückgang in anderen Städten

In Chicago, das unter den 63 untersuchten nordamerikanischen Städten auf dem 45. Platz landete, haben mehrere größere Läden an der berühmten Magnificent Mile - einer 13 Straßenblöcke umfassenden Zeile mit gehobenen Geschäften und anderen Attraktionen - geschlossen oder werden bald schließen, weil sich der Besucherfußverkehr nach der Pandemie nicht erholt hat.

Gegenmaßnahmen

Die Verwaltung in San Franciscos nimmt den Abstieg ernst. So wurden kürzlich städtische Vorschriften gelockert, um eine gemischte Nutzung von Flächen zu ermöglichen: Büros und Dienstleistungsanbieter in oberen Stockwerken und Unterhaltung sowie Pop-up-Läden im Erdgeschoss. Außerdem wurden bürokratische Prozeduren vereinfacht, um bestehende Büroflächen leichter in Wohnungen umwandeln zu können. Letzteres habe sich in Städten wie Baltimore und Salt Lake City als Schlüssel zum Erfolg erwiesen, sagt Karen Chapple von der University of Toronto, die Autorin der Studie.

Marisa Rodriguez, Leiterin einer Vereinigung zur Förderung der Geschäfte, Restaurants und anderer Anziehungspunkte am Union Square, einem Platz im Herzen der Stadt, sieht bereits Silberstreifen am Horizont. Der Fußverkehr nehme zu und es werde eine starke Tourismussaison erwartet, sagt sie. Und es gibt einige neue Unternehmen rund um den Platz, etwa gehobene Fusion-Restaurants, ein Yoga-Studio und einen besonderen Sneaker-Shop.

Rodriguez verweist darauf, dass das Zögern potenzieller Besucher, in die Stadt zu kommen, viel mit einer „negativen Presse“ zu tun habe, und das gelte es zu meistern. Es sei schön in San Francisco.

