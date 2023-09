USA: Kidnapper entführen Jugendlichen und fordern Lösegeld

Santa Maria. Nach vier Tagen in der Gewalt von Entführern ist ein Jugendlicher in Kalifornien gerettet worden. Der 17 Jahre alte Teenager sei am Montag in einen von den drei mutmaßlichen Kidnappern herbeigeführten Autounfall im Bezirk San Bernardino County verwickelt worden, teilte das Büro der Bundesstaatsanwaltschaft in Los Angeles am Wochenende mit. Als er dann aus seinem Wagen gestiegen sei, um sich den Schaden näher anzusehen, hätten sie ihn verschleppt. Ein Videoüberwachungsgerät habe die Entführung aufgezeichnet.

Die Verdächtigen hätten von einer mexikanischen Telefonnummer aus die Mutter des Jugendlichen angerufen und 500.000 Dollar (rund 469.000 Euro) Lösegeld verlangt, erklärte die Bundesstaatsanwaltschaft weiter. Die mutmaßlichen Geiselnehmer forderten, dass das Geld nach Nogales im Norden Mexikos geliefert werden solle. In den folgenden vier Tagen hätten die Männer wiederholt die Mutter angerufen und gedroht, ihrem Sohn etwas anzutun, falls die Familie nicht zahle.

Geisel musste Video aufzeichnen

Die mutmaßlichen Entführer nahmen auch ein Video auf, das ihre Geisel dabei zeigt, wie sie unter Zwang eine Erklärung verliest, wonach der Vater die Schuld an der Geiselnahme trage, die mit einem angeblichen Vorfall in New York zu tun habe. Der Vater wisse genau, was er gestohlen habe, hieß es. Das Video wurde an die Mutter des Teenagers geschickt.

Mithilfe eines Posts bei Facebook Marketplace und Videoaufnahmen gelang es Ermittlern schließlich, die Verdächtigen und die Geisel ausfindig zu machen. Ihre Spur führte zu einem Motel in Santa Maria, einer Stadt rund 225 Kilometer nordwestlich von Los Angeles. Beamte fanden den Jungen in der Ecke eines Zimmers liegend vor.

Die Familie habe kein Lösegeld gezahlt, hieß es weiter. Die drei Verdächtigen wurden festgenommen. Im Falle einer Verurteilung wegen Entführung droht ihnen lebenslange Haft. Am heutigen Montag sollen sie vor Gericht erscheinen.

