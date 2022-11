USA: Kleinflugzeug in Strommast verfangen

In den USA hat sich ein Kleinflugzeug in einer Hochspannungsleitung verfangen. Am Sonntagabend versuchten die Rettungskräfte des Staats Maryland die Maschine samt Insassen zu befreien. In der Region kam es zu Stromausfällen.

Rettungskräfte versuchen in den USA die Insassen eines Kleinflugzeugs zu befreien. Der Pilot war mit seinem Flieger in eine Hochspannungsleitung geraten.

Gaithersburg. Ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord hat sich im US-Staat Maryland in Hochspannungsleitungen verhakt. Noch am Sonntagabend (Ortszeit) versuchten Einsatzkräfte, die Maschine und die Insassen aus der misslichen Lage zu befreien.

In dem umliegenden Bezirk kam es infolge des Vorfalls zu weitreichenden Stromausfällen. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte mit, die einmotorige Maschine sei in White Plains im Staat New York gestartet und am Sonntag gegen 17.30 Uhr (Ortszeit) gegen den Strommast gekracht. Das Flugzeug hänge 30 Meter über dem Boden in den Leitungen fest. Die FAA bestätigte auch, dass sich zwei Menschen an Bord aufhielten.

Flugzeuginsassen blieben unverletzt

Ein Sprecher der Feuerwehr in Montgomery County schrieb auf Twitter, dass es sich bei dem Piloten um einen 65-Jährigen aus Washington D.C. handele. Mit an Bord sei ein 66 Jahre alter Passagier aus Louisiana. Die beiden seien unverletzt und hätten Kontakt zu Rettungskräften.

Die Maschine sei ein Leichtflugzeug vom Typ Mooney M20J, teilte die FAA mit. Es fließe noch Strom durch die Leitungen, was den Einsatz verkompliziere, erklärte Feuerwehrsprecher Pete Piringer.

