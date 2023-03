US-Lehrerin nach Schüssen durch Sechsjährigen: „Ich versuche, eine positive Einstellung zu haben“

Richmond. Eine amerikanische Grundschullehrerin, die von einem sechsjährigen Schüler angeschossen wurde, hat in einem Interview von ihrem langwierigen Genesungsprozess berichtet. Die Pädagogin Abby Zwerner sagte dem Fernsehsender NBC, sie sei bereits vier Mal operiert worden. An manchen Tagen schaffe sie es nicht, aus dem Bett aufzustehen, während sie an anderen Termine wahrnehmen könne.

Lehrerin will positiv in die Zukunft schauen

Sie bemühe sich, positiv zu denken, sagte Zwerner der Moderatorin Savannah Guthrie in der Sendung „NBC Nightly News“. „Ich versuche, eine positive Einstellung zu dem zu haben, was passiert ist und wie meine Zukunft aussehen wird.“ Die Lehrerin verbrachte fast zwei Wochen im Krankenhaus, nachdem der Schüler sie am 6. Januar in die Brust und in die Hand getroffen hatte. Die Schüsse fielen während des Unterrichts in der Richneck Elementary School in Newport News im US-Staat Virginia. Der Junge hatte die Waffe seiner Mutter mit in die Schule gebracht.

In den Stunden vor der Tat hatten Mitarbeiter der Schule die Schulleitung mehrmals gewarnt, dass der Sechsjährige eine Waffe habe und andere Schüler bedrohe, wie Zwerners Anwältin im Januar erklärte. Die Schulleitung habe jedoch nicht die Polizei eingeschaltet und auch nicht auf andere Weise reagiert. Im Februar kündigte Zwerner an, den Schulbezirk verklagen zu wollen.

RND/AP