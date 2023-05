Mann hilft Entenfamilie über die Straße und wird von Auto überfahren

Ein Mann im US-Bundesstaat Kalifornien ist beim Versuch, einer Entenfamilie über die Straße zu helfen, von einem Auto überfahren worden. Der 41-Jährige starb bei dem Unfall, Wiederbelebungsmaßnahmen von Rettungskräften scheiterten. Der US-Sender KCRA 3 berichtete über den Fall.

Demnach habe der Mann am vergangenen Donnerstagabend an einer Kreuzung in Rocklin, einem Vorort der Großstadt Sacramento, angehalten, als er die Entenmutter mit ihren Küken bemerkte. Als einzige Person habe er sein Auto verlassen, um die Entenfamilie in Sicherheit zu geleiten. Seine beiden Kinder blieben im Fahrzeug sitzen. Andere Autofahrer stoppten trotz der für sie grünen Ampel ebenfalls, um dem Mann Platz zu gewähren. Es sei ein „letzter Akt der Herzlichkeit“ gewesen, beschreiben mehrere US-Medien den Vorfall.

Denn als der Mann die Enten in Sicherheit gebracht hatte und unter dem Beifall der Anwesenden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von einem Auto erfasst, das auf einer freien Spur über die Kreuzung fahren wollte. Am Steuer saß laut Polizeiangaben eine 17-Jährige. Die Fahrerin habe direkt angehalten und sich gegenüber der Polizei kooperativ verhalten, heißt es. Sie sei nicht in Gewahrsam genommen worden.

Der tragische Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, darunter auch eine Familie mit Kindern. Gegenüber KCRA 3 beschrieb der zwölfjährige William die Szene folgendermaßen: „Er stieg aus dem Auto aus und scheuchte die Enten von der Straße, und alle klatschten, weil er so nett war.“ William habe das Auto, das den Unfall verursachte, nicht kommen sehen. „Ich erinnere mich nur an das Geräusch und daran, dass er über die Kreuzung flog.“ Am Unfallort wurden in Erinnerung an den verunglückten Familienvater Blumen und Gummienten niedergelegt.

Laut Angaben der Polizei gegenüber „Los Angeles Times“ reihe sich der Unfall in einen „beunruhigenden Trend“ ein. Im vergangenen Jahr habe es in Rocklin vier Autounfälle mit Todesfolge gegeben. Drei davon hätten sich zugetragen, als Fußgänger Straßen überqueren wollten. Es sei zwar ungewöhnlich, dass Enten versuchten, eine Fahrbahn zu passieren, in der Gegend gebe es jedoch einige kleinere Teiche. Der Verkehr sei am Abend in der Wohngegend normalerweise eher ruhig.

RND/sic