Mann in Ohio ertrinkt nach Flucht aus Gefängnis

Ein 50-Jähriger ist nach seiner Flucht aus einem Gefängnis im US-Staat Ohio ertrunken. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Obduktionsergebnissen hervor. Die zuständige Gerichtsmedizin teilte mit, dass es noch einige Wochen dauern werde, bis auch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung vorlägen.

In der Allen Oakwood Correctional Institution in Lima im Nordwesten Ohios war am 23. Mai das Fehlen von Bradley G. festgestellt worden. Er entkam zusammen mit einem weiteren Gefangenen versteckt in einem Müllcontainer, wie die Ermittler feststellten. Während der andere Mann am Tag danach in Henderson, Kentucky, nach einer Verfolgungsfahrt gefasst wurde, bei der beide Männer ein gestohlenes Auto benutzten und einen Unfall bauten, gelang es G., zu entkommen.

Am Sonntag wurde seine Leiche im Ohio River entdeckt. G. saß seit dem Jahr 2016 wegen eines zweifachen Tötungsdelikts im Gefängnis. Zu dem Entkommen der beiden Männer läuft eine Untersuchung, Gefängnismitarbeiter wurden bereits beurlaubt.

RND/AP