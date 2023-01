Im US-Bundesstaat Utah ist ein 29-Jähriger beim Sturz aus einem Sessellift in einem Skigebiet ums Leben gekommen. Ausgelöst wurde das Unglück durch einen Baum, der auf das Kabel des Lifts gefallen war. Der junge Mann stürzte metertief und war dann für Rettungskräfte nur schwer erreichbar.

Am Park City Mountain im US-Bundesstaat Utah sind Gebäude und Skipisten zu sehen.

29-Jähriger stirbt nach Sturz aus Sessellift in Skigebiet im US-Bundesstaat Utah

Park City. Im US-Staat Utah ist ein Beschäftigter eines Skigebiets aus einem Sessellift geschleudert worden und mehr als sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der 29-Jährige erlag seinen Verletzungen. Ein Baum, der auf das Kabel des Lifts gefallen war, hatte das Unglück ausgelöst.

Vertreter des Skigebiets Park City Mountain und die Polizei erklärten, der Mitarbeiter sei in eine Schlucht gestürzt. Die Pistenrettung habe mehr als 20 Minuten gebraucht, um ihn zu erreichen und aus tiefem Schnee auszugraben. Anschließend sei noch versucht worden, ihn medizinisch zu behandeln, sagte ein Polizeisprecher. Zehn weitere Personen, die in dem Lift saßen, wurden in Sicherheit gebracht.

Das Unglück ereignete sich am Montag. In Park City fielen in der vergangenen Woche 1,4 Meter Schnee.

