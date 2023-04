Ostereier vor dem Weißen Haus rollen: Was steckt dahinter?

Neben dem Ostereiersuchen ist in den USA auch das Ostereierrollen eine wichtige Tradition, die am Ostermontag von Familien im ganzen Land gefeiert wird. Am Weißen Haus findet jährlich ein Großevent mit dem Präsidenten und zahlreichen Kindern statt – doch warum?

USA in den 1870er-Jahren: Unter amerikanischen Familien kam die Tradition auf, an Ostern hartgekochte Eier bergabwärts rollen zu lassen. Dafür traf man sich an gut geeigneten Hängen. Laut der historischen Vereinigung des Weißen Hauses (White House Historical Association, WHHA) suchten sich die Familien in Washington den Westhang des Capitol Hill aus, direkt neben dem US-Kongress. Die Abgeordneten waren davon nicht begeistert, weil die Kinder den schönen Rasen zerstörten. Verärgert verboten sie das Event 1876 per Gesetz.

Doch die Familien ließen sich davon nicht beeindrucken. Nach einem verregneten Ostermontag 1877 kamen sie im darauffolgenden Jahr auf die Idee, dass sich auch der Südhang am Weißen Haus gut für das Eierrollen eignen könnte. Also machten sie sich dorthin auf. Der damalige US-Präsident Rutherford B. Hayes sah darin ebenso kein Problem und wies die Wachleute an, die Familien gewähren zu lassen.

Wie die WHHA aus alten Quellen berichtet, wurde das Rollen von Ostereiern am Weißen Haus schnell sehr beliebt. Bereits 1880 berichtete die Zeitung „Evening Star“, dass die Ostereierroller „die südlichen Hänge des Weißen Hauses voll in Besitz genommen“ hätten.

Im Laufe der Jahre wurde es zum festen Event im amerikanischen Veranstaltungskalender. Jeder Präsident gab der Veranstaltung eine eigene Note. 1974 erfanden die Nixons das erste Rennen im Ostereierrollen, was sich als Tradition seitdem fortsetzt.

Die Bidens gaben dem Ostereierrollen dieses Jahr einen schulischen Anstrich. Zusätzlich zum Rennen gab es zahlreiche Aktivitäten zum Lernen und Entdecken. Der First Lady Jill Biden war dies als Lehrerin ein besonderes Anliegen. Sie rief „Eggucation“ als diesjähriges Motto aus, ein Kofferwort aus Education (Bildung) und Egg (Ei).