US-Polizist soll Frau auf Schulgelände vergewaltigt haben

Ein Polizist ist in einem Vorort von Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) wegen des Vorwurfs verhaftet worden, eine Frau vergewaltigt zu haben, während er im Dienst war. Der 38-Jährige sei wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Verletzung seines Amtseids angeklagt worden, teilte das Georgia Bureau of Investigation am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Beschuldigte hatte seit etwa zwei Jahren für das Sheriffbüro gearbeitet und wurde nach dem mutmaßlichen Vorfall entlassen. Der Verhaftung war eine Anzeige gegen den Beamten vorausgegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut den Verhaftungsunterlagen, die dem Sender WANF-TV vorlagen, soll sich die Vergewaltigung am frühen Samstagmorgen auf einem Schulgelände in Newton County ereignet haben. Den Dokumenten zufolge saß die Frau im Streifenwagen des Beamten. Sie war allerdings nicht festgenommen worden. Schließlich habe er sie hinausgeworfen, auf den Boden gestoßen und sie angegriffen, hieß es.

RND/AP