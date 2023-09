USA: Rettungskräfte ziehen Frau aus Tank eines Plumpsklos

Bagley Township. Eine in einer Toilette feststeckende Frau musste im US-Bundesstaat Michigan von der Polizei befreit werden. Sie habe beim Benutzen einer Toilettenkabine an einem Bootsanleger am Dixon Lake, mehr als 380 Kilometer nordwestlich von Detroit, ihre Smartwatch verloren, so die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Also habe sie versucht, in den Fäkalientank zu klettern und die Uhr herauszuholen. Als sie nicht mehr herauskam, rief sie um Hilfe. Rettungskräften gelang es schließlich, sie mithilfe eines Gurts herauszuziehen.

Warnung vor Nachahmung

Ob die Frau ihre Uhr wiederbekommen hat, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei warnte potenzielle Nachahmerinnen und Nachahmer: „Wenn Sie einen Gegenstand in einer Plumpskloanlage verlieren, versuchen Sie nicht, in den Auffangbereich zu gelangen. Es kann zu ernsthaften Verletzungen kommen.“

RND/AP