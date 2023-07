Neun Verletzte bei Schusswaffenangriff in US-Stadt Cleveland

Cleveland. Im US-Staat Ohio sind am frühen Sonntagmorgen nach Polizeiangaben neun Menschen durch Schüsse verletzt worden. Todesopfer seien nicht gemeldet worden, erklärte die Polizei der Stadt Cleveland. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Es handele sich um sieben Männer und zwei Frauen im Alter von 23 bis 38 Jahren, sagte Polizeichef Wayne Drummond. Einer der Männer sei schwer verletzt, die anderen leicht.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bat die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Schusswaffenvorfall. Festnahmen gab es zunächst nicht. Ersten Ermittlungen zufolge habe ein Verdächtiger kurz vor 2.30 Uhr, als in dem Viertel die Clubs schlossen, auf eine Gruppe Menschen gefeuert und sei dann geflohen. Nach einem Verdächtigen wurde gesucht, dazu wollten die Ermittlerinnen und Ermittler auch Aufnahmen von Überwachungskameras auswerten.

Polizeichef Drummond sagte, die Polizeipräsenz in dem Viertel sei an Wochenenden hoch und deutlich sichtbar. Das habe den Schützen aber nicht abgehalten. Bürgermeister Justin Bibb sprach von einem „tragischen und traurigen Tag“, der das massive Waffenproblem deutlich aufzeige, „nicht nur in Cleveland, nicht nur in Ohio, sondern im ganzen Land“.

