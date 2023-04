Sechsjähriger schießt auf seine Lehrerin – Mutter des Kindes wird angeklagt

Ein sechsjähriger Schüler hat am 6. Januar in seiner Grundschule im US-Bundesstaat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt.

Vorfall in den USA

Nach dem Schuss eines Sechsjährigen auf seine Grundschul­lehrerin hat eine Grand Jury die Mutter des Jungen angeklagt. Vorgeworfen werden der 25-Jährigen Kindes­vernachlässigung sowie das Versäumnis, die Waffe, die ihr Kind verwendete, im Zuhause der Familie ausreichend zu sichern, wie Staatsanwalt Howard Gwynn am Montag mitteilte.

Der Junge hatte die Lehrerin am 6. Januar in der Richneck Elementary School in Newport News im US-Staat Virginia angeschossen und schwer verletzt. Die Polizei erklärte, die Mutter des Jungen habe die Neun-Millimeter-Pistole legal erworben. Ihr Anwalt James Ellenson hat erklärt, die Waffe sei im obersten Fach ihres Schranks gesichert gewesen und habe eine Abzugssperre gehabt.

Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesstaaten gibt es in Virginia kein Gesetz, das vorschreibt, wie Waffen in einem Haus zu sichern sind. Allerdings ist es gesetzlich verboten, eine geladene Waffe so aufzubewahren, dass sie Kindern unter 14 Jahren zugänglich ist und diese gefährden könnte.

Lehrerin verklagt die Schule auf Schadensersatz

Anfang letzter Woche reichte die bei dem Vorfall schwer verletzte Lehrerin Abby Zwerner eine Klage ein, in der sie 40 Millionen Dollar (ungefähr 36,6 Millionen Euro) Schadensersatz verlangt. Sie beschuldigt die Schulbehörde, am Tag des Zwischenfalls grob fahrlässig mehrere Warnsignale ignoriert zu haben. Zwerners Anwältin erklärte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schule seien mehrfach darauf hingewiesen worden, dass der Sechsjährige eine Waffe mit sich führen könnte und in „gewalttätiger Stimmung“ sei.

„School shootings“ immer häufiger

Im Jahr 2020 sind in den USA so viele Menschen infolge von Schusswaffen­verletzungen gestorben wie nie zuvor. Besonders besorgnis­erregend ist die zunehmende Zahl der Schüsse an Schulen. Die „Washington Post“ berichtet von insgesamt 46 „school shootings“ im Jahr 2022.

Vorfälle mit so außergewöhnlich jungen Schützen wie zuletzt in Virginia bleiben trotzdem eine Seltenheit. Laut der „New York Times“ gab es seit 1970 insgesamt 16 Vorfälle an Schulen, bei denen eine Schusswaffe von einem unter zehn Jahre alten Kind abgefeuert wurde. Darunter seien drei Sechsjährige gewesen, von denen wiederum zwei die Waffe aus Versehen ausgelöst hätten.

