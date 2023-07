Strenges Abtreibungsverbot tritt in US-Bundesstaat Iowa in Kraft

Des Moines. Ein Verbot gegen Abtreibung in fast allen Fällen ab etwa der sechsten Schwangerschaftswoche ist im US-Staat Iowa in Kraft getreten. Die Gouverneurin Kim Reynolds unterzeichnete am Freitag das Gesetz. Allerdings prüft derzeit ein Richter einen Antrag von Befürwortern des Rechts auf Abtreibung, das Verbot auf Eis zu legen. Der Richter teilte am Freitag mit, dass eine Entscheidung in der nächsten Woche getroffen werden könnte.

Ausnahmen bei Vergewaltigungen, Inzest und Komplikationen

Nach dem Gesetz sind fast alle Abtreibungen verboten, sobald eine Herzaktivität des Embryos festgestellt werden kann. Das ist in etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Ausnahmen gibt es bei Vergewaltigung, wenn diese innerhalb von 45 Tagen nach dem Ereignis gemeldet wird, Inzest, wenn dieser innerhalb von 145 Tagen gemeldet wird, wenn der Fötus eine tödliche Fehlbildung aufweist, oder wenn die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist. In Iowa waren bislang Abtreibungen bis zur 20. Schwangerschaftswoche zugelassen.

