Selbst geübte Schwimmer sind gefährdet

Gefährliche Strömungen in Florida und Alabama fordern mindestens zehn Todesopfer

Rote Flaggen warnen vor den Gefahren der so genannten Rip Currents oder Brandungsrückströmen am Golf von Mexiko. In den vergangenen Tagen sind dennoch mindestens zehn Menschen an den Stränden in Florida und Alabama ums Leben gekommen. Die Polizei verhängt inzwischen Strafen in Höhe von 500 Dollar, wenn sie Schwimmer an einem gesperrten Strand aufgreifen.