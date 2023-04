Surfende Therapiehündin Ricochet gestorben

Erschreckende Tat in Erfurt Erschreckende Tat in Erfurt

Gewaltvideo: Mädchen stoßen 14-Jährige auf Gleise und verprügeln sie

Es sollen erschreckende Bilder sein: An einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt stoßen zwei Mädchen eine 14-Jährige in die Gleise, schlagen und treten auf sie ein. Ein Video der Szenen verbreitet sich in sozialen Medien.