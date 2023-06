USA: Tausende bei Pride-Parade in New York City

Tausende Menschen haben in New York ausgelassen die LGBTQ+-Gemeinde gefeiert. Zu donnernder Club-Musik schob sich die Menge mit Regenbogenflaggen im Konfettiregen am Sonntag in Manhattan von der Fifth Avenue nach Greenwich Village. Dort erinnerten die Teilnehmer der Parade an den Stonewall-Aufstand gegen Schikane und willkürliche Kontrollen von Homo- und Transsexuellen.

In der Kultbar Stonewall Inn in Greenwich Village setzten sich Gäste am 28. Juni 1969 gegen eine Polizeirazzia zur Wehr. Die Ereignisse gelten als Triebfeder für den Kampf für die Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinde. Die englische Abkürzung LGBTQ – oft auch LGBTQI+ - steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans Menschen, queere und intergeschlechtliche Menschen, das Pluszeichen ist ein Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter.

Während bei etlichen die Partystimmung überwog, zeigten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer besorgt über wachsende konservative Gegenbewegungen in den USA. „Ich versuche nicht, total politisch zu sein, aber wenn es gegen meine Community geht, werde ich sehr sauer und verletzt“, sagte die 22-jährige trans Frau Ve Cinder, die aus Pennsylvania nach New York gereist war. „Ich habe einfach Angst um meine Zukunft und um meine trans Geschwister.“

Die Parade in New York war die größte in den USA im sogenannten Pride-Monat, in dem die Sichtbarkeit der LGBTQ-Gemeinde zelebriert wird. Ähnliche Straßenpartys gab es am Wochenende unter anderem in Chicago und San Francisco. Bei vielen der Paraden standen die Rechte von Transgender im Fokus.

