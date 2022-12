In der Mall of America im US-Staat Minnesota wird ein 19-Jähriger erschossen. In dem Einkaufszentrum waren zwei Gruppen aufeinander losgegangen.

Mall of America: Teenager bei Streit in US-Einkaufszentrum erschossen

Bloomington. Bei einer Auseinandersetzung in einem landesweit bekannten US-Einkaufszentrum ist 19-Jähriger erschossen worden. In der Mall of America in Bloomington im US-Staat Minnesota seien am Freitagabend (Ortszeit) offensichtlich zwei Gruppen in Streit geraten, sagte Polizeichef Booker Hodges. Etwa fünf bis neun Leute seien mit Fäusten aufeinander losgegangen. Plötzlich habe jemand ein Waffe gezückt und mehrfach auf das Opfer gefeuert. Eine Kugel habe das Jackett eines Passanten durchschlagen.

Polizeichef: „Wir wissen nicht, weshalb es passiert ist“

Hodges sagte, das Ganze sei von Sicherheitskameras aufgezeichnet worden und habe nur etwa 30 Sekunden gedauert. Einzelheiten seien noch unklar. „Wir wissen nicht, weshalb es passiert ist oder was passiert ist“, räumte Hodges ein. Er rief den Schützen und die anderen Beteiligten auf, sich der Polizei zu stellen. Erwischt würden sie ohnehin. Das sei nur eine Frage der Zeit. Wer den Verdächtigen helfe, sich zu verstecken, werde ebenfalls im Gefängnis landen.

Bürgermeister Tim Busse sagte, er habe mit Angehörigen des Toten gesprochen und fühle mit ihnen. „Es war ihre letzte Woche vor Weihnachten und jetzt müssen sie einen ihrer Liebsten begraben“, sagte Busse.

Videos zeigen Vorfall

Das Einkaufszentrum wurde abgeriegelt und war etwa eine Stunde gesperrt. Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, zeigten, wie sich Kunden in Geschäften versteckten. Kurz vor Weihnachten verzeichnen Einkaufszentren in den USA derzeit großen Zulauf. Die Mall of America sollte laut Hodges an Heiligabend wieder öffnen, mit Ausnahme des Nordstrom-Geschäfts am Tatort.

Jenny Hefty aus Sioux Falls in South Dakota beschrieb der Nachrichtenagentur AP, wie sie mit ihrer 16-jährigen Tochter im Aufzug auf die zweite Etage des Einkaufszentrums fuhr. Dort seien ihnen von der Filiale der Kaufhauskette Nordstrom aus plötzlich schreiende Menschen entgegengerannt.

Einkaufszentrum ist beliebtes Touristenziel

Ihre Tochter habe gedacht, dass sie Schüsse gehört habe, sie selbst habe keine gehört, sagte Hefty. Erst habe sie gedacht, es handele sich um einen Scherz. Doch dann hätten Händler ihre Läden abgeschlossen und ihr Ehemann habe sie aufgefordert, zu rennen, als bewaffnete Wachleute in Richtung des Kaufhauses rannten, in dem Hefty 20 Minuten zuvor Parfüm ausprobiert hatte.

Seit der Eröffnung 1992 ist das Einkaufszentrum eines der größten in den USA, ein beliebtes Ziel von Touristen und ein Treffpunkt der Gemeinde. Es hat eine eigene Polizeiwache mit 16 Beamten. Waffen sind auf dem Gelände verboten. Metalldetektoren an den Eingängen gibt es allerdings nicht.

RND/AP