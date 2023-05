USA: Transidente Schülerin darf bei Abschluss kein Kleid tragen

Wegen eines erbitterten Rechtsstreits um ihre Kleidung verpasst ein transidentes Mädchen im US-Staat Mississippi ihre Schulabschlussfeier. Der Schulbezirk hatte von der 17-Jährigen verlangt, bei der Zeremonie am Samstag so wie ihre männlichen Klassenkameraden eine Hose zu tragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Schülerin und ihre Eltern wollen das nicht hinnehmen, gingen vor Gericht und scheiterten dort. Daraufhin entschied die 17-Jährige, gar nicht zu der Feier zu gehen.

Ihre Anwältin Linda Morris von der Bürgerrechtsorganisation ACLU sagte, das am Freitagabend ergangene Urteil in dem Fall sei sowohl enttäuschend als auch absurd. Ihr und ihrer Familie würde ein im Leben einzigartiger Moment verwehrt. „Niemand sollte dazu gezwungen sein, seinen Schulabschluss wegen seines Geschlechts zu verpassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 17-Jährige hatte sich ein Kleid ausgesucht, das sie am Samstag in der Harrison Central High School in Gulfport, einer Küstenstadt etwa 260 Kilometer südlich von Jackson, zu ihrer Kappe und ihrer Robe tragen wollte. Von den Jungen wird erwartet, dass sie weiße Hemden und schwarze Hosen tragen, während die Mädchen weiße Kleider wählen sollen.

Mädchen trug an der Schule zuvor schon Kleider

Der Schulbezirk sagte dem Mädchen aber, es müsse für die Abschlussfeier den Kleidungsvorgaben für Jungen folgen, wie aus einer Klage hervorging, die die ACLU am Donnerstag gegen die Schulbehörde einreichte. Das Mädchen habe jedoch im Unterricht und bei schulischen Veranstaltungen wie dem Schulball im Vorjahr immer Kleider getragen und dürfe nun während der Abschlussfeier nicht diskriminiert werden, argumentierte die Bürgerrechtsorganisation. Die Schulbehörde führte dagegen an, die Teilnahme an einer Abschlussfeier sei freiwillig und stelle kein verfassungsmäßig geschütztes Recht für jeden Schüler dar.

Die Schülerin, die namentlich nicht genannt werden wollte, teilte mit, sie habe ein angemessenes Kleid für die Feier ausgesucht. „Ich habe das Recht, meinen Abschluss als diejenige zu feiern, die ich bin, und nicht als diejenige, die jemand anderes von mir erwartet“, erklärte sie.

RND/AP