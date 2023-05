Pasta-Berge im Wald: Hunderte Kilo Nudeln entsorgt - das steckt dahinter

Im US-Bundesstaat New Jersey, in der Nähe des Ortes Old Bridge, wurden Hunderte Kilo ungekochter Nudeln an einem Bach eines Waldstückes entsorgt. Der Fund hat für Rätselraten und belustige Reaktionen gesorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ufer des Bachs werden immer wieder unsachgemäß Sperrmüll oder Baumaterialien abgeladen - nun fand die Anwohnerin Nina Jochnowitz bei einem Spaziergang dort auch noch Makkaroni, Buchstabennudeln und Spaghetti zu Bergen aufgetürmt. „Es ist nicht das Schlimmste, was ich in diesen Wäldern gesehen habe“, schreibt Jochnowitz auf Facebook. Über soziale Medien hatte sie auf die abgelegen Nudel-Massen aufmerksam gemacht.

Eine Bekannte hatte Jochnowitz zuvor von dem Fund erzählt. Daraufhin fuhr sie selbst hin, machte Fotos und meldete den Vorfall bei einem Stadtbeamten. Der „New York Times“ sagte sie: „Es waren buchstäblich 25 Fuß (etwa 7,5 Meter) Nudeln, die dort abgeladen worden waren.“ Auf etwa 250 Kilo Pasta schätzte sie den Fund: „Mehr als 500 Pfund Nudeln wurden neben den Bächen abgeladen“, schreibt Jochnowitz auf Facebook.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Meldung von Jochnowitz fuhren Beamte der Stadtverwaltung zu dem Bach und bestätigte den Fund von 15 Schubkarren-Ladungen Pasta.

Wer steckt hinter den Pasta-Massen?

Mittlerweile haben zahlreiche US-Medien über die kuriose Lebensmittelentsorgung berichtet und in den sozialen Meiden rätseln Tausende, wer dahinterstecken könnte. War es ein Caterer, der für ein Event geplant hat, das in letzter Minute abgesagt wurde? Oder ein Restaurant, das für eine Fußballmannschaft kochte, die nicht erschien?

Offenbar steckt etwas anderes dahinter: Wie Jochnowitz am Freitag dem Portal „NJ.com“ sagte, nahm eine Überwachungskamera in Old Bridge auf, wie ein Mann riesige Mengen Pasta aus dem Haus seiner kürzlich verstorbenen Mutter trug. „Es waren so viele Nudeln, dass er wahrscheinlich etwas überfordert war“, sagte Jochnowitz, die eigenen Angaben zufolge inzwischen mit der Familie in Kontakt steht.

Ungekochte Nudeln im Regen aufgeweicht

Entgegen der ersten Annahme von Jochnowitz und vieler Nutzer in sozialen Medien sind die Nudeln laut Himanshu Shah, dem Wirtschaftsbeauftragten der Stadt, nicht gekocht gewesen. „Es handelte sich um ungekochte Nudeln, die aus der Verpackung genommen und durch den tagelangen Regen aufgeweicht worden waren“, sagte er der „New York Times“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen wurden nicht nur die Nudeln, sondern auch der weitere Sperrmüll aus dem Wald entfernt. Nach Behördenangaben säuberten die Mitarbeiter den Bereich in weniger als einer Stunde und entsorgten die Nudeln ordnungsgemäß.

RND/vkoe