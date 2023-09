Hund als Kopfkissen: Kleinkind schlafend im Wald gefunden

Faithorn. Glückliches Ende einer Vermisstensuche in den USA: Ein zweijähriges Mädchen, das im Mittleren Westen zusammen mit den beiden Familienhunden von zuhause weggelaufen war, ist Stunden später in einem Wald gefunden worden - schlafend. „Sie hat sich hingelegt und einen der Hunde als Kissen benutzt. Der andere Hund hat sich direkt neben sie gelegt und sie beschützt“, sagte Mark Giannunzio von der Polizei im Bundesstaat Michigan am Donnerstag (Ortszeit). Das Mädchen sei medizinisch untersucht worden und schien bei guter Gesundheit zu sein. „Das ist eine wirklich bemerkenswerte Geschichte“, so Giannunzio.

Die Polizei war am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einem Haus nahe dem Dorf Faithorn an der Staatsgrenze zu Wisconsin gerufen worden, nachdem das Mädchen verschwunden war. Die Beamten hielten mit Drohnen und Polizeihunden nach dem Kleinkind Ausschau, auch Bürger aus Michigan und Wisconsin halfen bei der Suche in einem abgelegenen Waldgebiet. Gegen Mitternacht habe ein Bürger das Mädchen schließlich gefunden - fast fünf Kilometer vom Haus der Familie entfernt, so die Polizei.

RND/AP