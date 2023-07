In den USA vermisster Teenager taucht nach acht Jahren wieder auf

Seit Jahren fehlte jede Spur von ihm: In Texas ist ein Mann lebend gefunden worden, der seit 2015 vermisst worden war. Polizei und Feuerwehr seien auf Rudolph „Rudy“ Farias IV gestoßen, nachdem ein Anrufer sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass vor einer Kirche in Houston eine Person zu Boden gegangen sei, sagte Polizeisprecher John Cannon am Montag (Ortszeit). Der 25-Jährige liegt demnach im Krankenhaus.

Wo Farias in den letzten acht Jahren gewesen ist, blieb zunächst unklar. „Mein Sohn Rudy erhält die Behandlung, die er braucht, um sein Trauma zu überwinden, aber im Moment kann er nicht sprechen und nicht mit uns kommunizieren“, sagte Janie Santana, Farias‘ Mutter, in einer Erklärung. Die Polizei von Houston teilte mit, sie wolle am Mittwoch mit Farias und seiner Familie sprechen.

Seit 2015 galt der junge Mann aus Houston als vermisst

Farias war 17 Jahre alt, als er am 6. März 2015 als vermisst gemeldet wurde. Zuletzt war er gesehen worden, als er mit seinen beiden Hunden in der Nähe des Hauses seiner Familie in Houston spazieren ging. Die Hunde wurden später gefunden.

Texas Equusearch, ein ziviles Such- und Bergungsteam, berichtete damals, dass er an Depressionen und Angstzuständen litt und möglicherweise desorientiert war, weil er seine Medikamente nicht nahm. „Seiner Mutter zufolge ist er Fremden gegenüber sehr misstrauisch“, so Texas Equusearch im Jahr 2015.

Im September 2018 sahen Angehörige ihn hinter dem Haus eines Verwandten. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, war er jedoch wieder verschwunden, sagte Cannon.

RND/AP