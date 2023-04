Vier Tote und drei Verletzte durch Schüsse im US-Bundesstaat Maine

Yarmouth. Im US-Staat Maine sind vier Menschen erschossen und drei weitere durch Schüsse verletzt worden. Die Toten seien in einem Haus in der Ortschaft Bowdoin entdeckt worden, die Verletzten auf einer Autobahn rund 40 Kilometer entfernt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwischen den Verbrechen gebe es eine Verbindung, sagte eine Sprecherin. Eine der auf der Autobahn angeschossenen Personen befand sich den Angaben zufolge in kritischem Zustand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Person wurde festgenommen. Die Polizei sprach von einer Person „von Interesse“, Zeugen berichteten, sie hätten einen Menschen in Handschellen gesehen.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Polizei sperrte einen Teil der Autobahn und rief Anwohner und Geschäftsbetriebe in dem Gebiet auf, Schutz zu suchen oder sich abzuriegeln, bis feststand, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizisten prüften unter anderem den Kofferraum eines Fahrzeugs, in dessen Windschutzscheibe sich offenbar Einschusslöcher befanden. Polizisten sprachen mit einer Frau vor einem Haus, bevor diese schluchzend auf die Knie sank. Später fuhren Leichenwagen aus der Einfahrt.

Es handelte sich um die jüngste Schießerei in den von Schusswaffengewalt geplagten USA. Jüngst hatte ein Bankangestellter in Louisville im US-Staat Kentucky an seinem Arbeitsplatz fünf Menschen getötet. Davor wurden an einer Grundschule in Nashville, Tennessee, drei Kinder und drei Erwachsene erschossen und zuletzt vier Menschen bei einer Geburtstagsfeier mit vielen Jugendlichen im US-Staat Alabama.

RND/AP