Landesparteitag in Neumünster Landesparteitag in Neumünster

Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023 in vielen Gemeinden mindestens auf Platz zwei kommen: Am Wochenende schärft der Landesverband auf einem Landesparteitag in Neumünster sein linkes Öko-Profil.