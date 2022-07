Uschi Wolters ist tot. Die Ehefrau des erst vor 13 Tagen verstorbenen Star-Regisseurs Dieter Wedel ist im Alter von 74 Jahren in einer Klinik im Hamburg gestorben. Enge Familienmitglieder bestätigten im Gespräch mit der „Bild“ das Ableben der Frau, die Wedel 2014 geheiratet hatte. Davor sollen sie jahrzehntelang ein Paar gewesen sein.

Regisseur Dieter Wedel mit seinen Frauen Uschi Wolters (links) und Dominique Voland (rechts) im August 2011. © Quelle: imago images/Andreas Weihs

2018 wurden gegen Regisseur Wedel Missbrauchsvorwürfe erhoben. Eine Anklage durch das Landgericht München I wurde wegen seines Todes nicht erhoben. Er starb am 13. Juli diesen Jahres im Alter von 82 Jahren in einer Hamburger Klinik.

Wedel wurde als Sohn eines Ingenieurs und einer Pianistin in Frankfurt am Main geboren. Zu seinem Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Wedel selbst gab an, 1942 geboren zu sein. Er wuchs im hessischen Bad Nauheim auf und studierte Theaterwissenschaften, Publizistik und Geschichte an der Technischen Universität Berlin. 2010 veröffentlichte der sechsfache Vater seine Autobiografie „Vom schönen Schein und wirklichen Leben“. Zuletzt lebte Wedel in Hamburg und auf der spanischen Insel Mallorca.

