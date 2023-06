Schüsse auf Nachtzug: Jugendliche greifen Lokführer an

Verden. Die Bundespolizei ermittelt nach Schüssen auf einen Nachtzug im niedersächsischen Verden. Zwei Jugendliche sollen gezielt auf den Lokführer gefeuert haben, dieser wurde am Hals getroffen. Der IC-Nightliner war am Wochenende auf dem Weg von Hamburg nach Zürich, ein Zwischenstopp war auch Hannover. Die Beamtinnen und Beamten bitten um Mithilfe bei der Suche nach den mutmaßlichen Schützen.

Der Vorfall hatte sich am Sonntag gegen 23.40 Uhr direkt im Bahnhof Verden ereignet, wie Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen, berichtete. Der Zug stand auf Gleis eins, der Lokführer hatte ein Seitenfenster geöffnet. „Die beiden Jugendlichen sollen ihn kurz gegrüßt haben.“ Als der 46-Jährige den IC dann wenige Minuten danach in Bewegung setzte, „traf ihn ein Gegenstand schmerzhaft am Hals“, so Jureczko.

Nach Schüssen: Lokführer kann nicht weiterfahren

Der Lokführer stoppte sofort und entdeckte im Führerstand mehrere Stahlkugeln aus einer Gasdruckwaffe. „Ein Rettungswagen wurde angefordert“, sagt Jureczko. Der 46-Jährige erlitt zwar keine ernsthaften Verletzungen, konnte die Schicht aber nicht fortsetzen. Wegen der Untersuchungen verzögerte sich die Weiterfahrt des Nightliners mit etwa 200 Passagierinnen und Passagieren. Erst um 0.55 Uhr ging es über Hannover und Heidelberg wieder Richtung Schweiz.

Und die Attacke war offenbar kein Einzelfall: „Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass kurz zuvor auch der Lokführer eines durchfahrenden Güterzugs Einschläge auf der Windschutzscheibe bemerkte“, sagt Jureczko. „Auf dem Bahnsteig wurden weitere Stahlkugeln und die Druckluftkartusche einer CO₂-Gasdruckwaffe sichergestellt.“

Beweismittel am Bahnsteig: Vor Ort fanden die Bundespolizisten mehrere Stahlkugeln und eine Gaskartusche. © Quelle: Bundespolizei

Schüsse in Verden: Polizei sucht Zeugen

Die mutmaßlichen Schützen sind bis jetzt unbekannt. Die Verdächtigen sind laut Zeugen etwa 14 bis 15 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. „Einer soll eine Sporthose getragen haben“, sagt Jureczko. „Es ist möglich, dass sie schon vorher im Bahnhofsumfeld mit einer Waffe aufgefallen sind.“ Hinweise nimmt die Bundespolizei in Bremen unter Telefon (0421) 162 99 77 77 entgegen.

Züge werden immer wieder das Ziel von Attacken: Erst Anfang Juni hatten Unbekannte bei Neustadt (Niedersachsen) zwei Bahnen mit Steinen beworfen. Zunächst traf es eine Regionalbahn nach Bremen, zwei Stunden später eine S-Bahn aus Nienburg Richtung Hannover. In beiden Fällen wurden Seitenscheiben so stark beschädigt, dass die Züge aus dem Verkehr genommen wurden. Verletzte gab es keine.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.