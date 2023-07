Verfolgungsjagd mit der Polizei: 18-jähriger Mopedfahrer flüchtet in Rapsfeld

Jesewitz. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in der sächsischen Gemeinde Jesewitz nordöstlich von Leipzig musste ein 18-Jähriger seinen Führerschein sowie sein Kleinkraftrad abgeben. Am Freitagmittag waren zwei Motorrad­fahrer der Verkehrspolizei­inspektion Leipzig in Jesewitz unterwegs und wollten den Fahrer der Simson S51 kontrollieren. Wie die Polizei mitteilte, sei an dem Kleinkraftrad kein gültiges Versicherungs­kennzeichen angebracht gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die umgebaute Simson hatte kein Versicherungs­kennzeichen. © Quelle: Polizeidirektion Leipzig

18-Jähriger wirft Helm nach den Beamten

Als die Beamten das Blaulicht einschalteten und ihn anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei beschleunigte er die Simson auf über 150 km/h bei einer Höchst­geschwindigkeit von 60 km/h, ignorierte ein Stoppschild und warf einen mitgeführten Helm in Richtung der ihn verfolgenden Polizeibeamten. Der Fahrer versuchte, sich sowie sein Moped schließlich in einem Rapsfeld zu verstecken, wurde aber von den Beamten wenig später entdeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen den jungen Mann wird außerdem wegen Gefährdung des Straßen­verkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeug­rennens, des Verstoßes gegen das Pflicht­versicherungs­gesetz sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Darüber hinaus war das Moped unzulässig umgebaut.

Erst vor einigen Tagen hatte ein Autofahrer in der sächsischen Gemeinde Mockrehna Gas gegeben, als die Polizei ihn stoppen wollte. In Torgau endete die Verfolgungsjagd mit einem Unfall, dabei wurde ein Tatverdächtiger verletzt.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.