Mehr Verkehrsunfälle in 2022

Deutlicher Anstieg an Unfällen unter Alkoholkonsum

In den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 sank die Zahl der Verkehrsunfälle stark. Die aktuellen Zahlen zum Folgejahr zeigen wieder einen Anstieg an tödlichen Verkehrsunfällen. Auffällig ist die besonders hohe Zahl an Unfällen unter Alkoholeinfluss.