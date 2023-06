﻿Vermisste Jugendliche: Was geschah mit Mandy Müller?

Seit 2008 wird die damals 18-jährige Mandy Müller vermisst. Viele Jahre lang sucht die Familie nach dem möglichen Mörder. 2023 wird auf das Haus der Familie im Niedersachsen geschossen. Kam sie dem Täter zu nahe? Ein Besuch bei der Mutter.

Nienburg. Ein einziges Foto im gesamten Haus gibt es noch von Tochter Mandy. Das allerdings dominiert eine ganze Wand im Schlafzimmer von Sabine Müller. Eine junge Frau in einem roten Traum von einem Ballkleid sieht man darauf. Rosen hält die junge Sinti-Frau aus Nienburg in der einen Hand, einen weiß bestickten Schirm in der anderen. Das Porträt ist Südstaatenschönheit Scarlett O’Hara aus dem Hollywoodklassiker „Vom Winde verweht“ nachempfunden. „Wie eine Prinzessin sieht sie aus, oder?“, fragt Sabine Müller. Zärtlichkeit und Stolz liegen in ihrer Stimme. Man hört es überdeutlich: Die ganze Hoffnung auf eine Zukunft, in der die einzige Tochter auf Händen getragen wird, ist für sie in diesem romantisch verklärenden Bild aufgehoben.