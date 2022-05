Täter kündigte Schulmassaker bei Facebook an – Eklat bei Pressekonferenz

Der Täter des Massakers in einer Grundschule in Texas, bei dem 21 Menschen starben, hat seine Tat Minuten vorher bei Facebook angekündigt. In dem sozialen Netzwerk habe er geschrieben, dass er an einer Grundschule schießen werde, sagte Gouverneur Greg Abbott bei einer Pressekonferenz, bei der es zu einem Eklat kam.