Vermisstenfall Rebecca: Durchsuchung mit akustischen Messungen im Haus des Schwagers

Berlin. Gut vier Jahre nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca Reusch in Berlin hat es erneut eine Hausdurchsuchung bei dem verdächtigen Schwager des Mädchens gegeben. Diese sei „vor einiger Zeit“ erfolgt, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Einen konkreten Zeitpunkt nannte sie nicht. Medienberichten zufolge soll die Durchsuchung kurz nach dem vierten Jahrestag von Rebeccas Verschwinden im Februar stattgefunden haben.

Nach Angaben der Sprecherin werden Spuren und Beweismittel ausgewertet. Was genau in dem Haus in Berlin-Neukölln gefunden wurde, sagte die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Laut RTL soll ein Bademantel gefunden worden sein, bei dem der Gürtel fehle. In Medienberichten wurde spekuliert, dass die Ermittler in Betracht ziehen würden, dass der Gürtel für eine Strangulation oder Fixierung verwendet worden sein könnte.

Mutter von Rebecca erklärt fehlenden Gürtel

An den Spekulationen ist offenbar nichts Wahres dran. Ein Reporter des Kölner Senders habe kürzlich mit Rebeccas Mutter, Brigitte Reusch, gesprochen. Sie habe ihm am Telefon gesagt, dass der Gürtel für das Ziehen und Schleppen eines Bobbycars verwendet wurde. Er sei entsorgt worden, als er schmutzig gewesen sei, berichtete der RTL-Reporter aus dem Gespräch.

Die Familie halte weiterhin zusammen. Für Brigitte Reusch sei es schwer, dass immer wieder innerhalb der Familie ermittelt werde. „Es gibt keine Veränderung innerhalb der Familie. Man feiert Feste zusammen, sofern man sie nach dem Verschwinden von Rebecca noch feiern kann“, sagte der Reporter.

Experte erklärt akustische Messungen im Haus des Schwagers

RTL berichtete weiter, dass in dem Haus des Schwager auch akustische Messungen stattgefunden haben sollen. Damit sollte getestet werden, welche Geräusche von innen nach außen dringen und ob bei einer möglichen Auseinandersetzung Hilferufe oder Schreie zu hören gewesen sein könnten, hieß es. Die Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte der Experte für Schallschutz und Akustik, Michael Weidenhammer, dass bei den Messungen mehrere Faktoren eine Rolle spielen würden. „Diese Methoden könnten Aufschluss darüber geben, ob eine Auseinandersetzung anderswo im Haus hörbar gewesen sein müsste“, sagte er.

Es würden sogenannte „Schalldämmwerte“ gemessen. „Man unterscheidet zwischen Luftschall- und Körperschall. Luftschall können auch Rufe oder Schreie sein, Körperschall Erschütterungen an Bauteilen wie Boden oder Wänden“, sagte Weidenhammer der Zeitung weiter.

Kriminalist glaubt an neue Spur

Die Polizei hatte zuletzt berichtet, dass seit Rebeccas Verschwinden im Februar 2019 mehr als 3000 Hinweise eingegangen seien. Bis heute gebe es zahlreiche Informationen. Ob es dabei zuletzt möglicherweise einen entscheidenden Tipp gab, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin nicht. „Es muss sich zumindest ein neuer Anhaltspunkt ergeben, um eine Durchsuchung zu rechtfertigen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Durchsuchung sei durch einen Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten erfolgt.

Der Professor für Kriminalistik aus Berlin, Christian Matzdorf, geht davon aus, dass die Polizei eine neue Spur verfolge. „Wir können allerdings nicht sagen, ob die Spur an sich neu ist oder nur in der Konstellation von verschiedenen Informationen eine neue Bedeutung erlangt hat“, sagte er gegenüber RBB24. Die Wohnung des Schwagers war zuvor bereits einmal durchsucht worden. „Das heißt, es müssen ganz gewichtige Gründe dafür sprechen, jetzt nach neuen Beweismitteln zu suchen.“

Schwager gilt als einziger Verdächtiger

Rebecca verschwand am 18. Februar 2019 im Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln. Bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden. Eine Mordkommission im Berliner Landeskriminalamt (LKA) ermittelt in dem Fall. Unter Verdacht steht der Schwager Rebeccas. Nach Darstellung der Familie und auch der Polizei hatte die 15-Jährige bei ihrer Schwester übernachtet.

2020 stellte die Staatsanwaltschaft fest: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen (...) können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise.“ Ausgeschlossen werden könne auch eine Entführung aus dem Haus oder auf dem Weg zur Schule.

Ermittler suchten 2019 ein Waldstück in Brandenburg nach der vermissten Rebecca ab. © Quelle: ZB

Es gingen immer noch zahlreiche Hinweise ein, einige Menschen begäben sich auch „eigenständig auf die Suche nach Rebecca und geben Hinweise auf Spuren, beispielsweise das Auffinden von Decken im Wald“. Einige Gegenstände fehlen seit dem Verschwinden aber weiterhin: Etwa ein weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Rap Monster“, ein schwarz-weißer Sportschuh, eine beige-rosafarbene Handtasche, ein Rucksack und eine Fleecedecke.

Bis heute gilt ihr Schwager als einziger Verdächtiger. Die Polizei nahm ihn zweimal fest und ließ ihn wieder frei. Er bestritt, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben.

RND/nis mit dpa