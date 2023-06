Nur noch Sauerstoff für 40 Stunden: Spezialschiff und Aufklärungsflugzeug im Einsatz

St. John's. Bei der Suche nach einem Tauchboot in der Nähe des berühmten „Titanic“-Wracks gibt es noch immer keine Spur. „Heute haben die Suchbemühungen keine Ergebnisse erbracht“, sagte der Koordinator der US-Küstenwache für die Operation, Jamie Frederick, am Dienstagmittag (Ortszeit) in Boston. Die Einsatzkräfte arbeiteten „rund um die Uhr“, um die vermisste „Titan“ und die Crewmitglieder zu finden.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Nach den vorliegenden Informationen hätten die fünf Menschen an Bord nur noch Sauerstoff für rund 40 Stunden, sagte Frederick. Dies sei eine Schätzung auf Basis der Angaben des Betreibers, nach denen sich bei fünf Insassen genug Sauerstoff für 96 Stunden in dem kleinen U-Boot befindet. „Wir tun alles, was in unserer Kraft steht“, betonte er.

Bei der Suche handele es sich um ein sehr komplexes Unterfangen, an dem ein Team aus der US-Küstenwache, Angehörigen der US-Nationalgarde und kanadischen Streitkräften beteiligt sei, sagte Frederick. Es gehe darum, alle verfügbaren Mittel und Fachkenntnisse so schnell wie möglich zusammenzubringen.

„Mr Titanic“ an Bord des vermissten Tauchboots

An Bord ist unter anderem der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack gilt und daher den Spitznamen „Mr Titanic“ trägt. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Der fünfte Mann an Bord soll Stockton Rush, der CEO von Ocean Gate, sein.

Frankreich schickte inzwischen ein Spezialschiff samt Tauchroboter in die Region, um das Tauchboot zu finden. Das Forschungsschiff „Atalante“ des Meeresforschungsinstitut Ifremer, das sich bereits auf einer Mission befindet, werde am Mittwochabend vor Ort eintreffen, sagte Frankreichs Meeresstaatssekretär Hervé Berville, wie der Sender BFMTV am Dienstag berichtete. Das Schiff ist mit einem für große Tiefen geeigneten Tauchroboter ausgestattet. Experten zur Bedienung des Roboters seien vom südfranzösischen Toulon aufgebrochen, um vor Ort die Suche nach dem vermissten Tauchboot zu leiten. „Die Vorkehrungen werden in Verbindung mit dem Koordinierungszentrum der Nato fortgesetzt, und wir stehen in Kontakt mit den US-Behörden“, sagte Berville.

Kanadisches Seeaufklärungsflugzeug unterstützt Suche

Man verstärke die Suche unter Wasser, sagte auch John Mauger von der US-Küstenwache dem US-Sender CNN. Zunächst habe man sich auf die Wasseroberfläche konzentriert, indem man mit Flugzeugen einem bestimmten Muster folgend ein großes Gebiet abgeflogen sei. Flugzeuge der US-Nationalgarde hätten die US-Küstenwache dabei unterstützt. Am Dienstag suche man verstärkt unter Wasser, in der Hoffnung, das Tauchboot lokalisieren zu können. Es sei bereits eine Fläche von rund 26.000 Quadratkilometern abgesucht worden, teilte die US-Künstenwache per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Bei der Suche ist inzwischen auch ein kanadisches Seeaufklärungsflugzeug im Einsatz. Das „P3 Aurora“ solle Sonar-Messungen durchführen, teilte die US-Küstenwache am Dienstag per Twitter mit. Zudem seien auch die Schiffe „Polar Prince“ und „Deep Energy“ weiter im Einsatz.

Britischer Außenminister: In Gedanken bei Vermissten in Tauchboot

Das Gefährt wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst - etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Begleitboot „Polar Prince“ ab. Nach Angaben des Anbieters Oceangate Expeditions hat die knapp sieben Meter kleine „Titan“ ausreichend Sauerstoff für 96 Stunden. Doch Experten zeigten sich mit Blick auf die Chance, das Gefährt rechtzeitig zu finden, pessimistisch.

Eine Rettung kann erst angegangen werden, wenn das Boot lokalisiert ist. Das in zwei Hälften zerbrochene Wrack der „Titanic“ liegt in rund 3800 Metern Tiefe. An der Stelle etwa 684 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland sind die Bedingungen äußerst schwierig. Es herrscht pechschwarze Dunkelheit, und der Wasserdruck ist groß.

Die Außenminister Großbritanniens und der USA zeigten sich am Rande eines Treffens in London besorgt. Der Brite James Cleverly sagte am Dienstag, die Gedanken seiner Regierung seien bei den Menschen, die sich in dem verschollenen Tauchboot befänden. Er hoffe, dass das Boot schnell gefunden werde und die Insassen zu ihren Angehörigen zurückkehren könnten. Sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken pflichtete ihm bei. In einer Mitteilung des britischen Außenministerium hieß es, die Regierung stehe mit den Familien der drei vermissten Briten in Kontakt, ebenso mit den Behörden, die an der Suche vor Ort beteiligt seien.

Tauchgang zum „Titanic“-Wrack kostet 250.000 Dollar

Oceangate bietet zahlungskräftigen Kunden eine abenteuerliche Reise - die Kosten für die insgesamt achttägige Expedition liegen bei 250.000 US-Dollar (229.000 Euro). Der Tauchgang selbst dauert eigentlich nur wenige Stunden. Das Unternehmen bewirbt die Fahrten mit dem Kohlefaser-Tauchboot laut BBC als Chance, „aus dem Alltag herauszutreten und etwas wirklich Außergewöhnliches zu entdecken“. An Bord sind auch immer wieder Experten und Forscher.

Der Reporter David Pogue vom US-Sender CBS, der die Fahrt im vergangenen Jahr mitgemacht hatte, sagte der BBC, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht. „Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller“, sagte Pogue. Ein Teil des Ballasts bestehe aus Baurohren. Falls das Boot eingeklemmt werde oder Leck schlage, „gibt es kein Backup, keine Rettungskapsel“, sagte er. Der ehemalige U-Boot-Offizier Frank Owen sagte der BBC, die größte Herausforderung für die Eingeschlossenen sei es, ruhig zu bleiben und nicht zu viel Sauerstoff zu verbrauchen.

„Mr Titanic“ an Bord des Tauchboots

Mit Experte Nargeolet, einem ehemaligen Marinetaucher, der den Spitznamen „Mr Titanic“ trägt, und Abenteurer Harding sind mindestens zwei erfahrenen Insassen an Bord. Der Brite, der in wenigen Tagen 59 Jahre alt wird, hält mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde, im März 2021. Im Juni 2022 flog er ins All. Hardings Unternehmen Action Aviation teilte mit, die Familie sei dankbar für viele unterstützende Nachrichten. Man sei sehr stolz auf Harding, der unter anderem für die Wiederansiedlung von Geparden aus Namibia in Indien verantwortlich gewesen sei.

„Titanic“-Tauchboot vermisst: Britischer Milliardär Harding mit an Bord Im Juni 2022 flog der Brite ins All. „Action Aviation“ hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der „Titanic“-Expedition teilnimmt. © Quelle: Reuters

In dem Tauchboot herrschen nach Angaben eines Experten äußerst schwierige Bedingungen. „Es wird heiß sein, es wird beengt sein“, sagte der Ozeanologe Simon Boxall von der Universität Southampton der BBC. „Es gibt keine Rettungskapsel.“ In dieser Tiefe herrsche ein enormer Druck, ein Ausstieg sei unmöglich. „Also sind sie völlig darauf angewiesen, dass das Tauchboot gefunden wird.“ Boxall betonte: „Es ist eine enorme Herausforderung, die wir noch nie zuvor bewältigen mussten.“ Die Zeit für eine Rettung sei sehr knapp.

Der Meeresforscher David Mearns sagte der BBC, mittlerweile sei ein kommerzielles Rohrverlegungsschiff in der Gegend angekommen. Das Schiff sei sehr leistungsfähig und es bestehe die Hoffnung, dass es die Fähigkeit habe, die nötige Tiefe zu erreichen, um nach dem Tauchboot zu suchen.

Die „Titanic“ war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1500 der 2200 Menschen an Bord starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 entdeckt. Filme wie der Blockbuster „Titanic“ (1997) mit den Hollywood-Stars Kate Winslet und Leonardo DiCaprio heizten das Interesse an der Katastrophe weiter an. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.

RND/dpa/seb