Vermisstes U-Boot: So erlebte ein Reporter einen „Titanic“-Tauchgang

Martin Philipps hat die Gefahr eines „Titanic“-Tauchgangs selbst erlebt. 2001 nahm der Reporter der britischen Zeitung „The Sun“ an einer touristischen Expedition zum Wrack des 1912 gesunkenen Ozeandampfers teil. Die Suche nach dem aktuell vermissten „Titan“-Tauchboot im Nordatlantik erinnert ihn an dieses Erlebnis. Fünf Personen werden seit Sonntag vermisst, die Rettung gestaltet sich in den Tiefen des Ozeans schwierig, weil der Sauerstoff nur für 96 Stunden ausreichen soll. Die Crew kann also nur bis Donnerstag­vormittag überleben.

Philipps begleitete 2001 einen „Sun“-Leser, der ein Ausschreiben gewonnen hatte, bei einem Tauchgang des Moskauer Schirschow-Instituts für Ozeanologie. Damals begeisterte der Blockbusterfilm „Titanic“ (1997) von Regisseur James Cameron für die Geschichte des Passagierschiffes, das 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York mit einem Eisberg zusammenstieß. 1500 Passagiere starben dabei.

Philipps schildert in der „Sun“ die großen Gefahren bei der Expedition zum Schiffswrack. „Uns wurde damals gesagt, dass schon das kleinste Unglück dazu führen könnte, dass wir von einem mächtigen Wasserstrahl in zwei Teile zerteilt oder unter der Last des Atlantischen Ozeans zerquetscht werden“, so Philipps. Da die Atmosphäre in den Druck-U-Booten das Risiko eines Brandes erhöhte, hätten die Passagiere feuer­hemmende Mittel bekommen. „Um uns zu schützen – für ein paar zusätzliche Sekunden“, so Philipps.

Das „Titan“-U-Boot des Privat­unternehmens Oceangate ist seit Sonntag verschollen. © Quelle: picture alliance / abaca | ABACA

Die Tauchgänge seien mit den beiden Drei-Mann-Tauchbooten „Mir 1“ und „Mir 2“ durchgeführt worden, die zu Beginn von Camerons Film zu sehen sind. Die Boote waren damals zwei von fünf Schiffen weltweit, die für die Expedition geeignet waren. Für eine Rettung stand demnach kein anderes Boot zur Verfügung. Der Kapitän des Forschungs­schiffes sei ebenfalls in Camerons Film aufgetreten.

Der Druck in dem U-Boot sei so groß gewesen, dass ein Nadelstichloch in der U-Boot-Wand ausreichte, um einen Menschen durch einen laserartigen Wasserstrahl in zwei Hälften zu schneiden. „Aber mit schwarzem Humor sagte er (Anm. d. Red.: der Kapitän), wir sollten uns keine Sorgen machen, denn es würde nur Millisekunden dauern, bis die ‚Mir‘ vollständig implodiere“, so Philipps.

Er bemerkte damals Schäden an dem U-Boot. Wellen hätten zuvor Heckflosse, Antenne und Propeller­gehäuse zerschlagen. „Zu meiner Beunruhigung war es mit silbernem Klebeband geflickt worden“, so der Reporter.

Unter der Wasser­oberfläche sei es schnell dunkel geworden. Auch die Scheinwerfer schaltete das U-Boot schnell ab, um Batterie­leistung zu sparen. Zwei Stunden sei das Boot dann in die Tiefe gesunken. Auf dem Meeresboden angekommen, navigierte der Pilot vier Stunden lang über die Überreste der „Titanic“ – für Philipps ein eindrucksvolles Erlebnis, das er ebenfalls in dem Beitrag schildert.

