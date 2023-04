Verurteilter Klimaaktivist: „Haftstrafe ist scheiße, aber die Klimakatastrophe ist schlimmer“

Er wurde zu fünf Monaten Haftstrafe verurteilt, doch das hält einen 22-jährigen Klimaaktivisten der Letzten Generation nicht davon ab, weiterzumachen. In einem Statement erklärt er, weitere Verurteilungen in Kauf zu nehmen – und ruft die Menschen dazu auf, sich an der geplanten Protestwelle in Berlin zu beteiligen.

Daniel (links) wurde nach mehrfachen Protesten in Heilbronn zu fünf Monaten Haft verurteilt – aber aufhören will er deswegen nicht.

„Völlig unbelehrbar“, nannte die Richterin am Amtsgericht Heilbronn einen Klimaaktivisten der Letzten Generation, der sich nach einer ersten Verurteilung direkt wieder an einer Straßenblockade beteiligte. Nun soll er fünf Monate ins Gefängnis, die bislang härteste Strafe, die in Deutschland gegen Mitglieder der Letzten Generation verhängt wurde. Und dennoch hält sie den jungen Mann nicht davon ab, weiterzumachen.

In einem Videostatement, das die Letzte Generation am Dienstag veröffentlichte, wendet sich der 22-jährige Daniel, wie er sich selbst vorstellt, vor dem Amtsgerichts stehend an die Öffentlichkeit. Er bekräftigt nicht nur, selbst weitermachen zu wollen, sondern ruft auch dazu auf, sich an den Blockaden in Berlin, die an diesem Mittwoch starten, zu beteiligen. „Das ist ein krasses, hartes Urteil“, sagt er über seine Haftstrafe. „Aber die wahren Verbrecher, die wahren Kriminellen standen heute nicht vor Gericht.“ Wer die seiner Meinung nach sind, benennt er dann auch: „Das sind die Regierungen dieser Welt, die die Klimakatastrophe eigentlich ignorieren. Die ihrer Pflicht nicht nachkommen, die Lebensgrundlagen zu schützen.“

Dass er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter deswegen immer wieder vor Gericht stehen und nicht die aus seiner Ansicht nach Schuldigen nennt er eine „Ungerechtigkeit, auf die wir immer weiter hinweisen werden“. Mit „Wir“ meint er dabei nicht nur die Gruppierung Letzte Generation, sondern konkret auch sich selbst – trotz der harten Verurteilung. „Ich habe mich entschlossen: Ich mache weiter! Auch wenn ich immer und immer wieder von diesen Gerichten verurteilt werde“, sagt der Aktivist. „Ja, eine Haftstrafe ist scheiße, aber die Klimakatastrophe ist viel, viel schlimmer!“ Es folgt sein Aufruf, gemeinsam Berlin friedlich lahmzulegen.

Letzte Generation will Berlin lahmlegen

Ab Mittwoch wollen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten in der Hauptstadt gegen die Politik der Bundesregierung in der Klimakrise protestieren. Unterstützerinnen und Unterstützer aus ganz Deutschland planten anzureisen, um „entschlossen und kreativ Alarm zu schlagen“, sagte Irene von Drigalski von der Letzten Generation bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Auf der Webseite der Letzten Generation haben sich bis Mittwoch mehr als 870 Personen zu den Protesten angekündigt.

Neben dem Klimaaktivisten Daniel wurden noch zwei weitere Personen am Amtsgericht Heilbronn zu Haftstrafen verurteilt. Sie bekamen wegen Nötigung Freiheitsstrafen von vier und drei Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass drei Männer und eine Frau Anfang März aus Protest die Bundesstraße 27 in Heilbronn blockiert haben. Drei der vier Angeklagten waren am Vormittag der nun angeklagten Aktion bereits wegen einer anderen Straßenblockade zu Geld- und kurzen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Nur wenige Stunden nach dem Urteil saßen sie dann direkt wieder auf der Straße. Mit der Aktion hätten die Aktivisten ihren Unmut über das vorhergegangene Urteil medial wirksam zum Ausdruck bringen wollen, sagte die Staatsanwältin. „Eine schnellere Rückfallgeschwindigkeit kann es nicht geben.“

Aktivisten wollen weitermachen – trotz Haftstrafen

„Sie haben das erste Urteil nicht zum Anlass genommen, ihr Verhalten zu hinterfragen“, sagte die Richterin. Weil drei der vier Angeklagten bereits in der Verhandlung betont hätten, weiter Straßen blockieren zu wollen, habe sie die Freiheitsstrafen verhängen müssen. „Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass Sie nichts anderes beeindruckt“, sagte sie in Richtung der Angeklagten. Doch auch die Haftstrafe hinterlässt offenbar keinen Eindruck.

Die Aktivisten betonten bereits im Prozess, sie hätten mit der Protestaktion auf die aus ihrer Sicht mangelhaften Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels aufmerksam machen wollen. „Ich möchte später zu den Menschen gehören, die sagen können: Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um den Klimawandel aufzuhalten“, sagte einer der Angeklagten.

RND/hsc/mit dpa