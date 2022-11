﻿Nach Corona-Impfung gelähmt: Lehrerin muss Folgen selbst tragen

Hannover. Eine Lehrerin (62) aus Hannover wird nach einer Covid-19-Impfung zum Pflegefall. Thrombosen und Schlaganfälle führten dazu, dass sie lange im Wachkoma lag, sie benötigt heute eine 24-Stunde-Pflege in einem Heim, eine Besserung ist nicht in Sicht. Ihr Ehemann als ihr Betreuer forderte, dass der Vorgang als Dienstunfall anerkannt wird. Das zuständige regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg lehnte dies ab und verwies auf die Freiwilligkeit der Impfung. Das Verwaltungsgericht in Hannover gab dem Dienstherrn am Donnerstag recht.

Rückblick: Es ist der 23. März 2021, als Förderschullehrerin Doris B. eine Mail ihres Schulleiters erhält. Danach werde am 26. März in der Albrecht-Dürer-Schule im Stadtteil Bothfeld eine Covid-19-Impfung mit dem Wirkstoff Astrazeneca durchgeführt, sie stehe auf der Liste. Geimpft werde von einem mobilen Team des Impfzentrums Hannover. Da sich die Förderschulen bereits in Auflösung befinden, ist Doris B. von der Astrid-Lindgren-Schule bereits zur Integrierten Gesamtschule (IGS) Badenstedt, im Westen Hannovers, abgeordnet worden, für die Impfung um 9 Uhr fährt sie also nach Bothfeld.

Sie sind keine Impfgegner

B. ist keine Impfgegnerin, bespricht mit ihrem Ehemann Wolfgang Kleine-Limberg (62) das Für und Wider der Spritze. „Es gab ja auch Druck vom Land und Kultusminister Hendrik Tonne, dass die Lehrkräfte sich impfen lassen, um den Präsenzunterricht zu gewährleisten“, sagt der Diplomingenieur, der einen Betrieb mit 15 Angestellten leitet. Nur die sogenannten vulnerablen Gruppen unter den Lehrern und Lehrerinnen, also jene mit Vorerkrankungen, durften weiter ins Homeoffice. „Meine Frau gehörte nicht dazu.“

Dabei sei sie durchaus gefährdet vom Virus: In einer Förderschule könne man keinen Abstand zu Schülerinnen und Schülern wahren, betont Kleine-Limberg, der seine Frau als eine sehr engagierte Lehrerin beschreibt. „Sie hatte einen 18-Stunden-Vertrag, hat aber oft bis zu 50 Stunden gearbeitet.“ Künstlerisches Arbeiten und Werken, aber auch Sprachen und Mathe unterrichtete sie, „sie hatte immer Spaß bei der Arbeit und wollte bis zum 66. Lebensjahr durchziehen“.

Eine Woche nach der Impfung bekommt Doris B. sehr starke Kopfschmerzen, in der Nacht vom 3. auf den 4. April 2021 wird sie mit einem Schlaganfall erst in das Friederikenstift-Krankenhaus in Hannover, dann in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) eingeliefert. Dort liegt sie bis zum 27. April auf der Intensivstation, die Ärztinnen und Ärzte stellen mehrere Thrombosen fest.

Bis auf den rechten Arm gelähmt

B. wird mehrfach operiert, unter anderem am Schädeldach. Als Wachkomapatientin kommt sie in die Rehaklinik nach Hessisch Oldendorf. Hirninfarkte haben ihr Sprachzentrum fast völlig zerstört, sie muss lange künstlich ernährt werden. Am 30. September geht die Unfallanzeige an das Landesamt raus. Ziel: Die massiven Impfschäden als Dienstunfall anzuerkennen. Die Behörde lehnt ab.

Mehr als ein Jahr später könne seine Frau vom Pflegepersonal gefüttert werden, durch die Aphasie (Verlust des Sprechvermögens) sei eine Kommunikation kaum möglich, obwohl Doris B. noch alles verstehe, berichtet Wolfgang Kleine-Limberg. „Bis auf den rechten Arm ist sie gelähmt“, erklärt ihr Mann vor Gericht. Die MHH-Ärzte hätten einen kausalen Zusammenhang von Impfung und Krankheit erkannt und bestätigt, so Kleine-Limberg.

„Alle Lebenspläne zerschossen“

Das Drama hat auch finanzielle Auswirkungen. Die 24-Stunden-Pflege im Heim wird nur zum Teil von Pflegekasse und Beihilfe bezahlt, „privat zahlen wir monatlich 3500 Euro dazu“. Der vorzeitige Ruhestand würde zu weiteren Verlusten führen. Davon abgesehen „sind alle unsere Lebenspläne von heute auf morgen zerschossen worden“. Die von Doris B., seine und auch die des 25-jährigen Sohnes.

Kleine-Limberg und sein Anwalt Torsten Fiegler fühlen sich in der Verhandlung vor der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts verstanden. Die Richterinnen und Richter zeigen ein hohes Maß an Empathie für die Kläger. Als am Mittag die Klage abgewiesen wird, ist der Schock daher ziemlich groß. „Wir schauen erst einmal auf die Begründung, aber ich würde meinem Mandanten raten, weiterzumachen“, sagt Fiegler.

Enttäuschung über das Urteil

Wolfgang Kleine-Limberg, der mittlerweile wieder am Bett seiner Frau sitzt, ist maßlos enttäuscht. „Das Land kommt seiner Verpflichtung nicht nach. Die haben die Lehrerinnen und Lehrer dazu gedrängt, sich impfen zu lassen, und ziehen sich jetzt auf Paragrafen zurück.“ Das Dienstrecht greife da zu kurz. Er will mit seinem Anwalt die Begründung abwarten, „dann gucken, ob es weitergeht“. Letztlich handele es sich um ein politisches Urteil, „nicht vom Gericht, aber es ist ein politischer Vorgang“. Der dazu führe, „dass sich die Leute im Zweifelsfall nicht mehr auf so was einlassen“, es gebe noch mehr Verdruss, als ohnehin vorhanden sei.

Sein Verdruss gegen den Dienstherrn seiner Frau, das Land Niedersachsen, ist auch über das Urteil hinaus groß. Die MHH habe den Zusammenhang von Impfung und Krankheit erkannt und erklärt, dennoch habe das Land zusätzlich einen Gutachter bestellt – der noch immer auf sich warten lasse. „Sie aber in den Ruhestand zu versetzen, hat nur vier Wochen gedauert“, sagt Kleine-Limberg bitter.

Dieser Text erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung