Eine 40 Meter lange Jacht ist am Wochenende im Meer vor Süditalien untergegangen. Alle Bergungsversuche waren vergeblich. Ein Video der Küstenwache zeigt den Vorfall.

Vor der Küste Italiens ist am Wochenende eine rund 40 Meter lange Luxusjacht gesunken. Das Schiffsunglück ereignete sich am Sonntag im Golf von Squillace, etwa neun Seemeilen vor der Küste von Catanzaro Lido.

Laut „BBC“ konnte die italienische Küstenwache alle neun Personen an Bord retten – vier Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Ein Versuch der Küstenwache, die Jacht abzuschleppen, scheiterte jedoch: Nachdem das Heck des Bootes unter Wasser verschwand, mussten alle Beteiligten zusehen, wie die Jacht innerhalb kurzer Zeit im Meer versank.

Ein Video vom Schiffsunglück wurde von der Küstenwache veröffentlicht

Luxusjacht versinkt vor der Küste Süditaliens Die rund 40 Meter lange Jacht war unter der Flagge der Caymaninseln vor der Küste Süditaliens unterwegs. Verletzt wurde niemand. © Quelle: Reuters

Die Luxusjacht mit dem Namen „Saga“ war Medienberichten zufolge am Wochenende von Gallipoli nach Milazzo im Süden Italiens aufgebrochen. Die „Saga“ sei unter der Flagge der Cayman Inseln unterwegs gewesen, bevor sie vor der Küste bei Catanzaro in der Nacht zum Sonntag in Seenot geraten war. Der Kapitän soll daraufhin einen Notruf abgesetzt haben.

Laut der lokalen Küstenwache sind bereits Untersuchungen nach dem Grund für das plötzliche Sinken eingeleitet worden.

