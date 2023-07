Vier Menschen bei mutmaßlichen Haiattacken nahe New York verletzt

New York. Innerhalb von zwei Tagen sind vor Badestränden nahe New York City offenbar vier Schwimmer von Haien gebissen worden. Die Opfer wurden verletzt, haben aber überlebt. Drohnen sichteten am Dienstagmorgen etwa 50 Sandhaie in der Nähe eines beliebten Strandparks, woraufhin mindestens ein Strand erst mit Verspätung für Urlauber geöffnet wurde. „Wir wollen sicherstellen, dass die Schwimmer sicher sind“, sagte George Gorman, Regionaldirektor der Long Island State Parks, am Dienstag (Ortszeit) gegenüber dem Nachrichtenportal Newsday.

Am Dienstag ereigneten sich zwei Angriffe in einem Abstand von etwa 95 Kilometern – beide kurz vor 14 Uhr. Ein 47-jähriger Mann befand sich in brusttiefem Wasser vor dem Quogue Village Beach in den Hamptons, als er einen offensichtlichen Biss in sein rechtes Knie spürte, so die Polizei von Quogue. Er sagte den Behörden, er habe keinen Hai gesehen. Kurz darauf meldete ein 49-jähriger Mann, dass er beim Schwimmen am Fire Island Pines Beach in die Hand gebissen wurde.

15-Jähriger beim Surfen von Hai in Fuß gebissen

Nicht weit von diesem Strand entfernt hatte am Vortag ein 15-Jähriger berichtet, beim Surfen von einem Hai in einen Fuß gebissen worden zu sein. Am Montagmorgen war bereits ein 15-jähriges Mädchen wegen eines mutmaßlichen Haibisses ins Bein behandelt worden.

Nach einer Reihe von Angriffen im Jahr 2022 hatten die Mitarbeiter der State Parks ihre Patrouillen verstärkt und mehr Drohnen eingesetzt, um das Meer auf mögliche Gefahren zu untersuchen.

„Letztes Jahr hatten wir eine Saison, in der sechs Schwimmer von Haien gebissen wurden“, sagte Rodney Harrison, Polizeipräsident von Suffolk County, gegenüber dem Sender WABC. Er sprach von „einer gewissen Besorgnis“.

