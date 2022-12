In der Innenstadt von Hannover sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Schüsse gefallen. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

Vier Verletzte nach Schießerei in Hannovers Innenstadt

In der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag hat es in Hannover eine Schießerei gegeben. Vier Menschen sind dabei verletzt worden, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Demnach sind die Schüsse im Steintorviertel in Hannovers Innenstadt gefallen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach dem Schützen. Schwer bewaffnete Beamte sicherten den Tatort laut der HAZ ab.

Zwei der Verletzten sollen durch Schüsse an den Beinen verletzt worden sein, wie die Polizei der Zeitung mitteilte. Eine weitere Person sei durch einen Querschläger verletzt worden. Bei ihm handele es sich offenbar um den Türsteher der Kneipe, in der die Schüsse fielen. Zuvor erlitt eine weitere Person einen Kopfnuss. Hintergrund der Schüsse ist nach ersten Erkenntnissen ein Streit in der Kneipe. Die genaueren Umstände waren zunächst nicht bekannt.

RND/scs