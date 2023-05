Straßburg. Ein französischer Rettungssanitäter begeistert derzeit das Netz. Weil ein kleines Mädchen während seines Einsatzes im Krankenwagen Angst bekommt und weinen muss, singt er dem Mädchen ein Lied aus dem Disney-Film „Der König der Löwen vor“. Das Video seiner berührenden Aktion teilte er auf Tiktok.

In dem Video ist der Sanitäter Mike Ayden mit einem kleinen Mädchen im Inneren eines Rettungswagens zu sehen. Das Kind klammert sich an ein Stofftier. Ayden singt dem Mädchen auf Französisch die Disney-Hymne „Der ewige Kreis“ aus dem Disney-Film „Der König der Löwen“ vor. „Wir haben uns um ein kleines Mädchen gekümmert, das Disney-Fan ist“, begründet der Rettungssanitäter seine Musikwahl.

Singen war „nur logisch“

Auf dem sozialen Netzwerk berichtet Sanitäter Mike Ayden weiter, es sei für ihn „nur logisch“ gewesen, für das verängstige Mädchen zu singen. „Tränen verwandelten sich in ein Lächeln“, beschreibt er den emotionalen Moment auf Tiktok. „Was kann man sich mehr wünschen, als selbst in der schwierigsten Situation ein Lächeln auf dem Gesicht zu sehen.“ Die Musik sei seine Art, Krankheiten ein wenig vergessen zu machen.

Mittlerweile wurde das Video millionenfach angeklickt – die User reagieren begeistert auf den singenden Rettungssanitäter. „Schöne Stimme … ganz ein lieber Pfleger“, schreibt eine Userin auf Deutsch, ein anderer kommentiert: „Wundervoll!“

Auf seinem Profil teilt Mike Ayden unterdessen auch weitere musikalische Videos. In einem filmt ihn ein Kollege offenbar unbeobachtet, während er beim Putzen des Rettungswagens singt. In einem anderen steht der Sanitäter – der offenbar eine Schwäche für stimmungsvolle Balladen hat – mit Mikrofon in der Rettungswagenhalle und singt das Lied „You Raise Me Up“.

