Vivien ist GNTM-Siegerin 2023 - Leni Klum als Co-Moderatorin im Finale dabei

Vivien ist „Germany’s Next Topmodel”. Die 23-Jährige aus Koblenz setzte sich im Live-Finale am Donnerstagabend gegen Somajia (21) aus Bielefeld durch. Zum ersten Mal ist damit ein Plus-Size-Model zur Siegerin der Sendung gekürt worden. „Ich bin stolz, dass mir tagtäglich Leute schreiben, die sich mit mir identifizieren können”, sagte Vivien nach der Entscheidung. Sie freue sich, wenn sie andere inspirieren könne, sich im eigenen Körper wohlzufühlen und beispielsweise auch kurze Kleidung zu tragen.

Auf die Frage, wie sich das anfühle, sagte sie nach dem Finale: „Ich glaube, das Gefühl ist Dankbarkeit. Einfach Dankbarkeit, dass ich überhaupt teilnehmen durfte, dass ich Woche für Woche beweisen durfte, was ich kann.”

Die Gewinnerin erscheint nun auf dem Titel der Juliausgabe der deutschen „Harper’s Bazaar”, wird das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Das furiose Finale war mit einer Überraschung gestartet. Zum Auftakt der letzten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ hatte Leni Klum einen kurzen Auftritt in der Pro-Sieben-Sendung am Donnerstagabend. Moderatorin und Modelmama Heidi Klum scherzte am Donnerstagabend, weil sie bereits ein halbes Jahrhundert alt sei, überlasse sie das große Opening diesmal der Jugend. Und schon stand ihre 19 Jahre alte Tochter auf der Bühne und tanzte bei der Eröffnungsshow mit. Auch während der gesamten Show war Leni immer wieder gefragt. Ob als Backstage-Moderatorin oder auf dem Sofa neben Mama Heidi. Für die junge Frau, die mit ihrem Freund in New York lebt und Innenarchitektur studiert, war es das erste Mal, dass sie als Moderatorin vor der Kamera stand.

Heidi Klum nahm zu Beginn der Sendung noch mal kurz ihr eigenes Alter auf die Schippe und sprach die ersten Sätze mit betont tiefer Stimme. Doch schon kurze Zeit später wechselte sie wieder zurück zu ihrer gewohnten Stimmlage. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin hatte am 1. Juni ihren 50. Geburtstag gefeiert.

Als Stargast begrüßte Heidi Klum unter anderem Modedesigner Jean Paul Gaultier und US-Schauspielerin Jennifer Lawrence. Musikalisch zeigte sich das Finale facettenreich. ESC-Gewinnerin Loreen bot ihren Hit „Tattoo” dar, daneben sorgten Auftritte von Grammy-Gewinnerin Kim Petras und den Scorpions für reichlich Stimmung beim ohnehin völlig enthusiastischen Publikum.

Kurios: Die 25-jährige Tracy war in Folge fünf der diesjährigen Staffel freiwillig ausgeschieden. Bei einem Kurzinterview zwischen den Laufstegauftritten erzählte sie, dass sie ihre Entscheidung für den Ausstieg mittlerweile bereue. Sie hätte es in der Show weiter bringen können, meinte sie. „Meine Leistungen haben ja für sich gesprochen”, sagte sie. Kurzerhand fragte sie Heidi Klum, ob sie nicht in der neuen Staffel eine zweite Chance bekommen könnte. Die Juror-Chefin stimmte glatt zu. „Ich habe dich sehr gerne nächstes Jahr wieder dabei!” Damit steht die erste Kandidatin für die neue Staffel bereits fest. Heidi Klum erinnerte Tracy aber auch daran, dass sie sich den Kameras dann erneut stellen müsse. Es sei schließlich eine Fernsehsendung. Bei ihrem Ausstieg hatte die Kandidatin aus Essen gesagt, der Stress und die Beobachtung in der Modelvilla seien zu viel für sie gewesen.

Fünf Finalistinnen hatten sich in der ProSieben-Show ein letztes Mal den Aufgaben von „Model-Mama” Heidi Klum gestellt. Neben mehreren Catwalks mussten die Teilnehmerinnen auch ihre tänzerischen Fähigkeiten und ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen.

Noch in der ersten Stunde war die erste Entscheidung des Abends gefallen. Als Erstes musste Finalistin Nicole (49) aus Offenbach die Segel streichen. Sie flog als erste der fünf Finalistinnen aus dem Finale. „Ich hab’s gewusst”, sagte die Kandidatin nach ihrem Ausscheiden. Trotzdem trug sie die Entscheidung mit Fassung.

Auch die 19-jährige Selma aus Berlin musste das Finale vorzeitig verlassen. Heidi Klum gab ihr ein paar motivierende Worte auf den Weg mit. Sie werde ihren Weg gehen, da sei sich sich sicher. „Du hast das Million-Dollar-Smile.” Die junge Frau mit den pinken Haaren hatte sich zu Beginn der Sendung gefreut, dass sie Direktnachrichten von Mädchen bekommt, die ihren Look feiern.

Als nächstes musste sich dann auch Olivia (22) aus Hamburg verabschieden. Sie landete auf dem dritten Platz.

Und ganz zuletzt entschied sich das Finale zwischen Somajia und Vivien. Nachdem Heidi Klum gefühlte 50-mal gefragt hatte „Wer wird Germany’s Next Topmodel?” und die Spannung angeheizt hatte, verriet sie, wer das Rennen gemacht hat.

RND/dad/cb/dpa