Vom Fußballplatz auf den Immobilienmarkt: Ibrahimović ist jetzt auch Vermieter

Zlatan Ibrahimović ist bekannt für seine Fußballkarriere, aber jetzt sind er und seine Partnerin auch Vermieter eines Hauses in Stockholm. Die Nachricht kam in einem Brief mit der Post – etwas, das die Mieter schockierte: „Wow.“

Schweden. Der Fußballer und das Gesicht Schwedens – Zlatan Ibrahimović – hat zusammen mit seiner Partnerin Helena Seger ein Mietshaus in Östermalm in Stockholm gekauft. Insgesamt gehören zu dem Haus neun Wohnungen und rund 1060 Quadratmeter vermietbare Fläche, berichtet das Wirtschaftsmagazin Fastighetsvärlden. Das Haus steht auch neben dem Penthouse, das er 2015 für 110 Millionen Schwedischen Kronen (etwa 9,2 Millionen Euro) gekauft hat.

Hem&Hyra, eine schwedische Mitgliederzeitung für Mieter in Schweden, berichtete als erstes über den Deal, der sich auf eine Summe von 130 Millionen Kronen belief. Das Paar besitzt jetzt Immobilien in Östermalm für 240 Millionen Kronen – mehr als 20 Millionen Euro. Der ehemalige Vermieter kaufte das Mietshaus 2019 für 84 Millionen und verkaufte es im April an den jetzigen Vermieter und Vermieterin, laut Hem&Hyra. Das ist ein Gewinn von 55 Prozent.

Mieter erhalten Post von „Zlatan & Helena“

In einem Brief an die Mieter kam die Nachricht, dass das Haus den Besitzer gewechselt habe. Die Nachricht und die Unterschrift „Freundlichst, Zlatan & Helena“ waren eine Überraschung, die die Mieter nicht so bald vergessen werden. „Als ich den Brief bekam und die Namen sah, dachte ich ‚wow‘. Es war unerwartet“, sagt ein Mieter zu Hem&Hyra.

Mit nur sechs Worten hat das Paar ihren Kauf erklärt. „Die Chance war gegeben und wir haben sie genutzt“. Nach Information der Hem&Hyra, haben sie auch in dem Brief mitgeteilt, dass es derzeit keine konkreten Pläne für die Immobilie gibt.