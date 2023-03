﻿„Von der Gesellschaft nicht wahrgenommen“ – warum Pflegekräfte in Hannover streiken

Die Angestellten von Hannovers Kliniken sind unzufrieden. Am Mittwoch streiken sie am zweiten Tag in Folge für mehr Wertschätzung und mehr Gehalt. Der Pfleger Sebastian Sachse erklärt, warum.

Max Baumgart WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket