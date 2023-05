Von Wanzen „aufgefressen“: Häftling stirbt in US-Gefängnis – wurde er einfach vergessen?

Als Lawshawn Thompson tot aufgefunden wurde, war er abgemagert, dehydriert und mit Ungeziefer sowie Exkrementen übersät: Im US-Bundesstaat Georgia ist der 35-jährige Schwarze offenbar von Gefängniswärtern in seiner Zelle vergessen worden. Die Familie des Mannes geht nun gegen die Behörden vor.

Laut Berichten des Nachrichtenportals „t-online.de“ war Thompson bereits im Juni 2022 wegen Körperverletzung verhaftet worden. „Lawshawn wurde im Juni verhaftet, in eine Zelle gesteckt und dort zum Sterben zurückgelassen“, so ein Anwalt der Familie des Opfers. Drei Monate später wurde der 35-Jährige, der an Schizophrenie litt, dann tot in seiner Zelle gefunden. Offenbar hatte er ohne Essen, Trinken oder Medikamente in seiner Zelle vegetieren müssen, bis er auf dem Fußboden zusammenbrach und starb.

Laut des Berichts habe in der Zelle ein grauenhaftes Bild geboten. Thompsons Körper soll mit Läusen, Bettwanzen und anderem Ungeziefer übersät gewesen sein. Er habe in seinen eigenen Exkrementen gelegen. Das sollen auch Fotos belegen, die der Anwalt der Familie vorlegte. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Auffindesituation sei so schlimm gewesen sei, dass eine Justizvollzugsbeamtin einen Schock erlitten habe.

Familie gibt Autopsie in Auftrag

Eine von der Familie des Toten in Auftrag gegebene Autopsie soll derweil ergeben haben, dass Thompsons Tod aus „extremer Verwahrlosung, einer unbehandelten Schizophrenie, schlechten Lebensbedingungen, mangelnder Hygiene, schwerem Insektenbefall des Körpers, Dehydrierung und einem rapiden Gewichtsverlust“ resultiert sei. Bei der Autopsie Mitte September habe der Körper des Mannes nur noch 67 Kilogramm gewogen - bei seiner Verhaftung wog Thompson 82 Kilogramm.

Einer der Anwalt der Familie reagierte mit scharfer Kritik gegen die Behörden: Thompson sei von „Bettwanzen aufgefressen“ worden. „Dieser Mann erlitt einen unvorstellbaren Tod“, sagte ein zweiter Rechtsexperte. Der Tod des Afroamerikaners solle nach Willen der Familie als Mord eingestuft werden, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können und die Haftanstalt geschlossen wird.

Das Gefängnis, in dem Thompson starb, ist bereits länger für schlechte Haftbedingungen bekannt. Dem Bericht zufolge starben im Jahr 2022 insgesamt 15 Insassen. Zudem sei die Gefängnisleitung auf Thompsons extrem schlechten Zustand aufmerksam gemacht worden - passiert sei jedoch nichts.

