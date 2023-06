Nach Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger: Anwälte melden sich zu Wort

Berlin. Nach der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Litauens, keine Ermittlungen gegen die Band Rammstein oder andere Personen aufzunehmen, haben sich nun die Anwälte des Sängers Till Lindemann zu den Anschuldigungen der Nordirin Shelby Lynn geäußert. Die Frau hatte Vorwürfe erhoben, im Umfeld des Rammstein-Konzerts am 22. Mai in der Hauptstadt Vilnius womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Dazu hatte sie Fotos veröffentlicht, die großflächige Hämatome an ihrem Körper zeigen – sie habe große Erinnerungslücken und wisse nicht, woher diese Hämatome kamen, erklärte die Frau.

Die Rechtsanwälte Lindemanns teilten nun mit, eigene Untersuchungen veranlasst zu haben, um die Vorwürfe von Frau Lynn aufzuklären. Demzufolge habe man das Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln damit beauftragt, die veröffentlichten Lichtbilder sowie den Videoclip dahingehend auszuwerten, welche Ursachen die dort gezeigten Verletzungen haben könnten.

Bericht schließt Vorwürfe weitestgehend aus

Die Juristen beziehen sich in diesem Zusammenhang auf ein Gutachten des Direktors des Instituts, Prof. Dr. Markus Rothschild, wonach die Aufnahmen „ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung als wahrscheinlichste Ursache“ nahelegten. Es könne zwar, laut Bericht, eine Fremdeinwirkung von vornherein nicht völlig ausgeschlossen werden, die Befunde seien jedoch für eine Fremdeinwirkung aus rechtsmedizinischer Sicht „nicht typisch“. Auch Hinweise auf sexualisierte Gewalt, so heißt es, hätten sich nicht finden lassen, auch wenn allein anhand der Verletzungsbefunde eine sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung nicht ausgeschlossen werden könne.

Der Rechtsbeistand des 60-jährigen Sängers erklärte außerdem, dass aus der Akteneinsicht eines von Lindemann mit der Strafverteidigung beauftragten Rechtsanwalts hervorgehe, dass bislang keine objektiven Beweismittel vorlägen, die „für eine Tatbegehung unseres Mandanten“ sprechen würden. Man werde gegen „unzulässige Berichterstattung und unwahre Tatsachenbehauptungen“ in den Medien sowie in den sozialen Netzwerken vorgehen, hieß es in der Mitteilung.

„Keine objektiven Tatsachenbeweise“

Die Staatsanwaltschaft des baltischen Landes hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass die Entscheidung, keine Ermittlungen aufzunehmen, nach Prüfung und Bewertung der erhaltenen Informationen zur Klärung der Umstände des Vorfalls „legitim und begründet“ sei. Bei der Prüfung wurden der Pressemitteilung zufolge „keine objektiven Tatsachenbeweise“ ermittelt, die belegen würden, dass Shelby Lynn körperlicher oder seelischer Nötigung oder anderen Gewalttaten sexueller Natur ausgesetzt war, oder dass sie zum Gebrauch von Betäubungsmitteln gezwungen wurde. Allerdings könne gegen den Beschluss der Staatsanwaltschaft noch Berufung eingelegt werden, hieß es.

Die Band Rammstein hatte sich Ende Mai via Twitter zu den Vorwürfen geäußert: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.“

Berichte über systematisches „Zuführen“

Verschiedene Frauen schilderten daraufhin teils in deutschen Medien, teils im Internet Situationen, die sie auch als beängstigend empfunden hätten. Manche hätten demnach das Gefühl gehabt, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Zudem berichteten einige der Frauen über sexuelle Übergriffe Lindemanns. Nicht zuletzt wurde häufig über ein „System“ bei Rammstein berichtet: Junge Frauen seien im Vorfeld und auch während der Konzerte ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollen. Viele wollen nicht gewusst haben, dass es sich nicht um die normale After-Show-Party handelte, sondern eine private von Till Lindemann. Dort sollen sie dem Frontsänger auch für Sex „zugeführt“ worden sein.

