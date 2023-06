﻿Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann: Frau berichtet von Übergriff bei Konzert in Hannover

Hannover. Hannover im Juli 2019: Es ist ein Großkonzert, ein Megaevent. 44.000 Fans feiern die Metalband Rammstein in der ausverkauften HDI-Arena. Etwas mehr als ein halbes Jahr später, im Februar 2020, tritt Sänger Till Lindemann mit dem Schweden Peter Tägtgren mit einem Soloprogramm in der mit 5000 Besuchern wesentlich kleineren, aber ebenfalls ausverkauften Swiss-Life-Hall auf.

Die aktuelle MeToo-Debatte um Rammstein-Sänger Till Lindemann wirft die Frage auf, ob es im Umfeld der beiden Hannover-Konzerte möglicherweise zum sogenannten „Casting“ von jungen Konzertbesucherinnen kam, bei denen sie womöglich gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt und Lindemann für sexuelle Handlungen zugeführt wurden. Gab es ein „System Rammstein“, als Lindemann in Hannover auftrat?

Eine junge Konzertbesucherin erhebt in einem Medienbericht der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) schwere Vorwürfe in Bezug auf beide Konzerte. Frontsänger Till Lindemann bestreitet mittlerweile über seine Anwälte die Vorwürfe gegen ihn. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Was ist wirklich passiert? Was wir wissen – und was wir nicht wissen.

Was ist beim Konzert von Rammstein in der HDI-Arena 2019 passiert?

Recherchen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zufolge gab es bei der Stadiontournee 2019 von Rammstein, zu der auch das damalige Konzert in der hannoverschen HDI-Arena gehört, erstmals zwei separate After-Show-Partys. Eine Person aus dem Umfeld der Band sagte dem RND, auf einer allgemeinen Party hätten Freunde, Partner und Stars mit Bandmitgliedern gefeiert. In einer Art Nebenraum habe es eine zweite, private Party mit Till Lindemann gegeben.

Eine selbst ernannte Castingdirektorin, die Russin Alena Makeeva, suchte 2019 auf der russischen Onlineplattform VK auch nach Frauen, die die Band bei den Deutschland-Konzerten treffen wollen. Hannover wird dort nicht explizit erwähnt. Makeevas Einträge sind mittlerweile gelöscht. Inwiefern Lindemann und Rammstein insgesamt von den Aktivitäten Makeevas wussten, beantworten weder Band noch die Anwälte Lindemanns. Zahlreiche Fotos in sozialen Medien mit Danksagungen an Makeeva legen aber den Verdacht nahe, dass sie tatsächlich Zugänge vermittelt hat.

Cynthia A. kommt erstmals mit „System Rammstein“ in Berührung

In einer Veröffentlichung des Rechercheverbundes von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR erheben mehrere Frauen schwere Anschuldigungen gegen Lindemann. Es geht um sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch und Drogenpartys. Alle bleiben anonym, einige gaben eidesstattliche Erklärungen ab. Darunter ist auch eine junge Frau, die sich Cynthia A. nennt und die bei dem Konzert zum ersten Mal mit dem mutmaßlichen „System Rammstein“ in Berührung kam. Sie will eine derjenigen gewesen sein, die in die sogenannte Row Zero, einen abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne, durften. Sie hatte angeblich Kontakt mit der Lindemann-Vertrauten Alena Makeeva und bekam später auch Einlassbändchen für die After-Show-Party. Ihr zufolge gab es zwei davon, eine mit der Band und eine exklusive mit Till Lindemann. Cynthia A. feierte auf der offiziellen mit. Ihr passierte nichts. Seit dem Konzert sei ihr Makeeva aber auf Instagram gefolgt.

Der Tourneeveranstalter, die MCT-Agentur, beantwortete der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) einen umfangreichen Fragenkatalog zu diesem Konzert nicht. Auch Hannover Concerts, mit der örtlichen Durchführung betraut, äußerte sich nicht.

Was ist beim Solokonzert von Lindemann in der Swiss-Life-Hall 2020 passiert?

Das Solokonzert von Lindemann in der Swiss-Life-Hall 2020 war nur für Besucher ab 18 Jahren zugelassen. Die Frage, ob und wie das kontrolliert wurde, beantwortet Tourveranstalter Live Nation nicht, ebenso wenig wie einen umfangreichen Fragenkatalog der „HAZ“ mit weiteren Fragen zu den Abläufen und zu den Anschuldigungen von Cynthia A. Auch Hannover Concerts äußert sich nicht. Dem Rechercheverbund von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR zufolge kam es bei dem Solokonzert in der Swiss-Life-Hall zu einem sexuellen Übergriff, der der jungen Frau lange zu schaffen machte.

Laut „SZ“ kaufte sich Cynthia A. 2020 Karten für das Solokonzert mit Lindemann in Hannover. Sie ließ sich einen Monat vor dem Konzert für einen Auftritt auf der Bühne in einer Discokugel mit Lindemann anwerben. Arbeitsverträge, Geld oder Choreografie habe es nicht gegeben, schreibt die „SZ“. Es solle nur „geil“ aussehen, habe ein Mitarbeiter gesagt. Dem Medienbericht zufolge gibt es einen Chatverlauf mit Makeeva, in der diese schreibt, sie sei auf der Suche nach jemandem, der auch eine Nacht mit Till verbringen wolle. Eine Freundin schickte demnach Makeeva das Profil von Cynthia A. zu – und bekam offenbar die Antwort: Das passt.

Cynthia A., die nach eigenen Angaben noch nie Alkohol getrunken und noch nie einen richtigen Freund gehabt hatte, bekam mit den anderen Frauen, die für die Discokugel ausgesucht worden sind, von Lindemann vor dem Konzert das Musikvideo zu „Platz eins“ gezeigt: einen Film mit harten Sexszenen und Gewaltfantasien.

Danach brachte sie ein Bodyguard in eine Garderobe und es kam – für die junge Frau offenbar überraschend – zu schmerzhaftem, gewaltvollem Geschlechtsverkehr mit Till Lindemann, wie die „SZ“ schreibt. „Ich will nicht sagen, dass das eine Vergewaltigung war, weil ich ja zugestimmt habe, aber ich war jetzt auch nicht offensichtlich glücklich darüber, was da passiert“, heißt es im Bericht der „Süddeutschen Zeitung“. Dass das ein Übergriff gewesen sei, habe sie erst viel später realisiert. An diesem Abend tanzte sie noch in der Discokugel mit Lindemann auf der Bühne mit, fragte sogar, ob sie auf die After-Show-Party kommen dürfe. Sie sei „voll verblendet“ gewesen, „weil sie sich in dem Moment so besonders gefühlt habe, wie ein Suchtgefühl“. Später habe sie deswegen eine Therapie gemacht.

Was sagt Till Lindemann zu den Vorwürfen?

Frontsänger Till Lindemann bestreitet über seine Anwälte, dass „Frauen bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden seien, um es ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können“. Diese Vorwürfe seien ausnahmslos unwahr. Auf Anfragen des RND wollten sich weder das Management von Rammstein noch die Kommunikationsagentur der Band noch die Anwälte von Lindemann äußern. Auch laut „Süddeutscher Zeitung“ reagierte das Rammstein-Management auf eine Anfrage in Bezug auf die von dem Rechercheverbund erhobenen Vorwürfe in Bezug auf sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch nicht. Lindemann habe Fragen zu allen relevanten Punkten ebenfalls unbeantwortet gelassen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Der Schlagzeuger der Band, Christoph Schneider, hat sich inzwischen in einem Instagram-Post geäußert. Er glaube nicht, schreibt er, dass „etwas strafrechtlich Relevantes“ passiert sei. Gleichwohl äußert er auch Kritik an den After-Show-Partys des Sängers. Es seien „gewisse Strukturen“ gewachsen, „die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen“. Weiter schreibt Schlagzeuger Schneider: „Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die – wenn auch rechtlich okay – ich persönlich nicht in Ordnung finde.“ Er deutet auch eine gewisse Distanz von Lindemann zu den restlichen Mitgliedern der Gruppe an: „Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten. Das hat mich traurig gemacht, definitiv“, notiert Schneider.

Wird gegen Lindemann strafrechtlich ermittelt?

Anders als die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover bislang nicht gegen Frontsänger Till Lindemann. Man habe die Presseberichterstattung geprüft, aber keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung gefunden, sagte eine Sprecherin. Deswegen habe man von Amts wegen nicht ermittelt. Anzeigen seien deswegen bislang auch nicht eingegangen, weder von Cynthia A. noch von anderen Personen.

In Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft „aufgrund mehrerer Strafanzeigen Dritter – sprich, nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen – sowie von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft Berlin“. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem RND mit. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann „wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln eingeleitet“ worden, hieß es weiter. Weitere Angaben wollte die Justizbehörde nicht machen. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile auch gegen die Lindemann-Vertraute Alena Makeeva, wie eine Sprecherin dem RND bestätigte.