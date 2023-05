Vulkan Ätna spuckt Asche: Flughafen stellt vorübergehend Betrieb ein

Rom. Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien scheint wieder aufgewacht zu sein. Der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wurde eingestellt, weil die Start-und-Lande-Bahn von Ascheregen verschmutzt war, hieß es in einer Mitteilung des Flughafens am Fuße des Ätnas am Sonntag bei Facebook. Der Flugbetrieb werde wieder aufgenommen, wenn die „Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt“ seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Bildern und Videos war zudem zu sehen, wie Autos und Straßen in dem Gebiet rund um die Städte Catania und Adrano von dem Ascheregen betroffen waren. Anwohner berichteten auf der Plattform Telegram von örtlich herabregnender Asche und Staub.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Vulkan sei am frühen Morgen eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie am Sonntag mit. Der Zivilschutz rief sicherheitshalber die Alarmstufe Orange aus. Meldungen über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang 2021 war der Vulkan zuletzt mehrere Wochen lang aktiv gewesen.

RND/AP/dpa