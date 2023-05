﻿Wal in Lübeck gesichtet: Feuerwehr filmt Tier in der Trave

Lübeck. In Lübeck waren schon einige seltene Gäste zu Besuch. Eine besonders außergewöhnliche Entdeckung machte jedoch die Berufsfeuerwehr in Schlutup: Am Freitag (19. Mai) sichteten mehrere Feuerwehrleute ein walähnliches Tier in der Trave. Das Tier befand sich in Ufernähe und schwamm dicht unter der Wasseroberfläche entlang und hielt sich in der Nähe des Löschschiffs namens „Senator Emil Peters“ auf. Eine weitere Sichtung des Tiers habe es laut Feuerwehrsprecher Lars Walther nicht mehr gegeben.

Wal in Lübeck gesichtet: Seltener Gast hat Ähnlichkeit mit Minkwal

Auf den ersten Blick hat das gesichtete Tier große Ähnlichkeit mit einem Minkwal, auch bekannt als Nördlicher Zwergwal. Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sind Minkwale mit einer Körpergröße zwischen sieben bis zehn Metern die kleinsten Vertreter der Bartenwale. Ein Kennzeichen dieser Walart sind die hellen Färbungen am Unterbauch und den Vorderflossen. Eben diese Musterung hat der seltene Gast in Schlutup. Dass es sich tatsächlich um einen Nördlichen Zwergwal handelt, ist allerdings nicht offiziell bestätigt.

Nicht der erste Wal in der Ostsee

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Wal in die Ostsee verirrt. In den vergangenen 200 Jahren tauchten etwa 20 verschiedene Wal- und Delfinarten in der Ostsee auf. Die Sichtungen reichten vom großen Finn- oder Buckelwal bis zum Schwertwal oder Delfin. Erst 2016 wurde ein zwei Tonnen schwerer Zwergwal in der Ostsee gefunden. Das Tier war allerdings bereits tot. Im Sommer 2008 wurde ein zwölf Meter langer Buckelwal vor Kap Arkona gesichtet.