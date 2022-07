Ostdeutschland kämpft aktuell mit zahlreichen Waldbränden. Wie man den Wald in Zukunft weniger brennbar bekommt und was das Wild damit zu tun, darüber spricht Biologe Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband mit dem RND.

Brandenburg und Sachsen kämpfen mit mehreren Waldbränden, die sich ausweiten. Die Feuer könnten mit dem Klimawandel weiter zunehmen. Bei der Frage danach, wie man dem entgegensteuern kann, wird immer mehr über einen Waldumbau gesprochen. Doch was ist falsch mit unserem Wald?

„Wir haben ein Problem mit Monokulturen“, sagt Torsten Reinwald, Pressesprecher vom Deutschen Jagdverband (DJV) und Biologe, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das bedeutet: Viele deutsche Wälder, im Osten mehr als 50 Prozent der Wälder, bestehen aus Bäumen derselben Art und desselben Alters auf großen Flächen, vor allem Kiefern und Fichten, die schneller brennen als Mischwälder, etwa mit Buche oder Eiche. „Die Kiefer ist leicht brennbar durch ihr Harz und ist relativ licht in der Krone, am Boden ist es also relativ hell und dadurch wachsen dort Gras, Heide, und anderes leicht brennbares Material“, erklärte auch Feuerökologe Alexander Held vom European Forest Institute (EFI) im RND-Interview. Laubbaumarten hingegen brächten mehr Dunkelheit und damit auch mehr Wasserspeicher in einen Wald – es fange nicht mehr so schnell an zu brennen.