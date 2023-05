Feuerwehr löscht erste Waldbrände in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

In Brandenburg sind an Pfingsten mehrere kleinere Waldbrände ausgebrochen. In Lychen (Uckermark) und in Lindow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) habe jeweils eine Fläche von 5000 Quadratmeter gebrannt, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein brennender größerer Holzstapel löste bei Kleinmachnow im Kreis Potsdam-Mittelmark einen Waldbrand aus. Die brennende Fläche sei 200 Quadratmeter groß gewesen, sagte Engel. Wegen der Nähe zur Autobahn 115 warnte die Feuerwehr vor möglicher Sichtbehinderung.

In Finsterwalde im Kreis Elbe-Elster war am Montag nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten ebenfalls ein Waldbrand ausgebrochen. Er habe eine Fläche von 2500 Quadratmeter. Ein Brand in Jämlitz im Kreis Spree-Neiße an der Grenze zu Sachsen auf einer Fläche von rund 200 Quadratmeter sei bereits gelöscht. Am Sonntag wurde auch ein größerer Brand nahe Boitzenburg in der Uckermark von 1,3 Hektar Fläche gelöscht.

Seit Beginn der Waldbrandsaison Anfang März gab es nach Angaben von Engel 57 Brände im Land. „Das ist immer noch verhalten“, sagte er. Im vergangenen Jahr seien es Ende Mai 142 Waldbrände gewesen. Mit dem relativ kühlen Frühling habe Brandenburg viel Glück gehabt.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Mittwoch für die meisten Standorte in Brandenburg eine hohe Waldbrandgefahr. „Mit jedem Tag, an dem die Trockenheit länger andauert, wird auf jeden Fall die Situation nicht besser“, sagte Engel.

Risiko steigt auch in Mecklenburg-Vorpommern

Ausbleibende Schauer und hohe Temperaturen lassen das Waldbrandrisiko auch in Mecklenburg-Vorpommern laut der Ostsee-Zeitung weiter steigen: In Bad Doberan, Güstrow, Radelübbe, Poggendorf, Neubrandenburg, Sandhof und Jasnitz gilt laut Deutschem Wetterdienst und Landesforstanstalt schon jetzt, Ende Mai, Gefahrenstufe vier, in Mirow sogar Gefahrenstufe fünf von fünf.

Experten gehen davon aus, dass der Trend anhält, kurz- sowie langfristig – noch in dieser Woche wird die höchste Stufe der Bedrohung in Bereichen, in denen noch Stufe vier gilt, erwartet. Diplom-Meteorologe Dominik Jung geht einen Schritt weiter und sagt: „Hält das Hoch noch ein paar Wochen an, beschäftigt uns die Waldbrandgefahr den gesamten Sommer über.“

Lange Trockenperiode belastet Wälder in MV

Der Grund: Hinter Mecklenburg-Vorpommern, einem mit 558.000 Hektar Waldfläche ohnehin angreifbaren Gebiet, liegen trockene Tage. Nur ganz im Westen und Osten hat es zwischenzeitig Niederschläge gegeben. Die Folge sind trockene und entzündliche Äste, speziell in großflächigen Kiefernwaldgebieten, die durch den Küstenwind zusätzlich bedroht werden – er wirkt Jung zufolge wie ein Föhn und erschwert die Situation in der Region.

Hinzu kommt aus Sicht des Meteorologen, dass Wetterlagen wie Dürreperioden immer länger anhielten. „Das ist es, was den Klimawandel ausmacht: Das Extreme nimmt zu.“

Eine Entwicklung in Richtung mehr Trockenheit und Wärme bestätigt Uwe Baum, Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern: „Witterungsbedingt wird die Waldbrandgefahr immer weiter steigen.“ Zwar liege die Zahl der Feuer, die es bis Ende Mai gegeben habe, bei 15 und damit im Schnitt der Statistik. Allerdings: „Die besonders gefährliche Zeit steht noch bevor im Juli und August.“

Positiv: Waldbrände in MV werden kleiner

Nichtsdestotrotz sei auch eine positive Entwicklung erkennbar, betont Baum: „Die Brände werden kleiner, das ist ein Zeichen dafür, dass die schon ergriffenen Maßnahmen gut funktionieren.“ Gemeint ist die Zugabe von Laubholz in Kieferngebieten, die im Nordosten weiter verfolgt wird. Zudem sorge die Tatsache, dass Menschen mittlerweile stets ein Handy dabei hätten, dafür, dass schneller Hilfe geholt werde, so der Landesforstvorstand.

Einen ersten größeren Waldbrand gab es in der vergangenen Woche zwischen Weisdin und Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Dabei brannte Unterholz auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern. Mehr als 100 Feuerwehrleute löschten die Flammen, über Stunden hinweg. „Es gab widersprüchliche Angaben zur Munitionsbelastung“, erklärt Ortswehrführer Thomas Tschirch.

Kampf gegen Waldbrände: Feuerwehr fehlen Hubschrauber

In solchen Fällen Abhilfe schaffen würden Löschhubschrauber. „Das wäre eine Entlastung“, sagt Tschirch, der ebenfalls von einem steigenden Gefahrenpotenzial ausgeht. Ansonsten sei er zufrieden mit der Ausstattung und Zusammenarbeit der Kreise, Wehren und Forstbehörden.

Erst Ende April übergab Innenminister Christian Pegel (SPD) allen Landkreisen und kreisfreien Städten Zusatzbeladungssätze für Waldbrandeinsätze. „Unsere haupt- und ehrenamtlichen Retter und Helfer sind für die Saison gut gerüstet“, lautete sein Urteil.

