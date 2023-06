Wo der Wald besonders häufig brennt – und was die Feuer verursacht

Das Jahr hatte eigentlich gut angefangen: Es sah nicht aus, als würde 2023 so trocken werden wie die Jahre zuvor. Es war der nasseste Frühling seit zehn Jahren, gab der deutsche Wetterdienst bekannt. Auch der April fiel etwas feuchter aus als im vierjährigen Mittel. Doch im Mai blieben Niederschläge aus. Es blieb trocken, vor allem im Nordosten. Die Folge: Die Waldbrandgefahr stieg. Die höchste Warnstufe ist angesichts anhaltender Trockenheit hierzulande keine Seltenheit mehr und auch Berichte über große Waldbrände gehören mittlerweile zum deutschen Sommer dazu. Wo ist es besonders schlimm und wodurch werden die Feuer ausgelöst? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo hat es in den vergangenen Jahren am häufigsten gebrannt?

Zwischen 2018 und 2020 hat es Deutschland mehr als 4500 Feuer gegeben – es waren die schlimmsten Waldbrandjahre der jüngsten Zeit. Expertinnen und Experten warnen angesichts des Klimawandels schon länger vor steigender Feuergefahr. Denn nicht nur Extremwetterlagen wie Unwetter mit Starkregen nehmen im Zuge der globalen Erderwärmung zu. Auch Serien heißer oder warmer Tage ohne Niederschläge werden laut Weltklimarat IPCC teilweise länger.

Allein im vergangenen Jahr verzeichnete Deutschland ein Niederschlagsdefizit von 15 Prozent, eine Auswertung der Waldbrände für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) steht allerdings noch aus. Die Daten werden voraussichtlich in einigen Wochen vorliegen.

Entscheidend am geringen Niederschlag ist: In extrem trockener Vegetation können sich Waldbrände schneller ausbreiten. Die meisten Waldbrände der vergangenen Jahre verzeichnet der Osten Deutschlands. Vor allem im waldreichen Brandenburg brechen immer wieder Feuer aus.

Experten überrascht das kaum, denn trockene, sandige Gegenden, wie Brandenburg und Teile Mecklenburg-Vorpommerns, gelten als besonders gefährdet. Im Waldbrandjahr 2019 gab es allein in Brandenburg 429 Brände. Hinzu kommt die Waldbeschaffenheit: Über 70 Prozent aller Bäume in Brandenburgs Wäldern sind Kiefern.

Diese seien denkbar ungeeignet, Wasser in der Landschaft zu halten – und ihre Kronen voller ätherischer Öle wirkten wie Brandbeschleuniger, sagte im vergangenen Jahr Pierre Ibisch, Professor an der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde, gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“. „Dieser Baumbestand wird in der Klimakrise jetzt gefährlich, wir leben in Brandenburg auf einem Pulverfass“, so der Waldexperte.

Wie viel Fläche ist zerstört worden?

Da verwundert es wenig, dass Brandenburg auch Spitzenreiter unter den Bundesländern ist, wenn man die durch Feuer zerstörte Fläche betrachtet. Seit 2010 brannten fast 4500 Hektar Wald – das sind 45 Millionen Quadratmeter. Bei einer Grundstücksgröße von 600 Quadratmetern entspräche das 75.000 zerstörten Grundstücken – in einem Bundesland.

Andere Bundesländer haben hingegen kaum Probleme mit Feuern. Schleswig-Holstein, Hamburg oder auch das Saarland mussten kaum Verluste durch Brände hinnehmen. In Bremen gab es seit 2010 sogar keinen einzigen Waldbrand – allerdings verfügt das Land laut Statistischem Bundesamt auch lediglich über gut 381 Hektar Waldfläche. Zum Vergleich: In Brandenburg sind es 863.422 Hektar, in Bayern – dem Bundesland mit der größten Waldfläche – sind es über 2,5 Millionen.

Wodurch werden die Feuer ausgelöst?

Wodurch die Waldbrände entstehen, lässt sich nicht immer eindeutig klären. Laut Statistik des BMEL konnte für 2021 in gut der Hälfte aller Fälle keine eindeutige Brandursache ermittelt werden. Gelingt es doch, so ist in den meisten Fällen der Mensch für die Feuer verantwortlich: Gerade einmal sieben von über 500 Waldbränden im vergangenen Jahr gingen auf natürliche Ursachen wie etwa Blitzeinschläge zurück.

Etwa ein Fünftel der Brände hingegen wird vorsätzlich gelegt, hinzu kommen gut 25 Prozent durch Fahrlässigkeit ausgelöste Brände. Besucher und Besucherinnen im Wald, die Zigaretten wegwerfen, Camperinnen und Camper, die Lagerfeuer machen, oder auch die Holzernte werden meist als Gründe genannt. Nur ein geringer Teil der Feuer kommt durch sogenannte sonstige handlungsbedingte Einwirkungen zustande, dazu gehört unter anderem die Entzündung von Munition auf Truppenübungsplätzen.

Wie viel Geld für Prävention ausgegeben?

Um Brände gar nicht erst entstehen zu lassen oder um sie frühzeitig entdecken und löschen zu können, werden jedes Jahr hohe Summen in Vorbeugung und Kontrolle gesteckt, in den neuen Bundesländern deutlich mehr als im alten Bundesgebiet. Insgesamt waren es 2021 gut 6 Millionen Euro.

Mecklenburg-Vorpommern investierte nach dem verheerenden Feuer auf dem Truppenübungsplatz Lübtheen 2019 Millionen. So entstanden etwa 15 neue Tiefbrunnen sowie Brandschneisen, die von Bewuchs freigehalten werden und im Brandfall beregnet werden, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dass die Maßnahmen zum Erfolg führen, zeigte sich in diesem Jahr: Ein neuer Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz konnte bereits nach drei Tagen gelöscht werden. Vor vier Jahren wütete das Feuer eine ganze Woche – und zerstörte 1000 Hektar Wald.

Nach Angaben der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg wurde auch der Waldbrandschutz auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ausgebaut. Neue Löschbrunnen, Brandschutzwege und -schneisen seien fertiggestellt worden. Doch beim Löschen macht den Einsatzkräften alte Munition zu schaffen, weil die Feuerwehren wegen der Explosionsgefahr nicht an die Brandherde herankommen.

Brandenburgs Landesregierung plant für eine bessere Brandbekämpfung, ein Waldbrandschutz-Kompetenzzentrum aufzubauen. Einen Zeitplan dafür gibt es bislang aber nicht. Zudem sollen nun drei Spezialfahrzeuge angeschafft werden, die teils unbemannt in munitionsbelastete Gebieten vordringen können.

Wie stark sind andere EU-Länder betroffen?

Auch andere Länder in Europa haben die Schutzmaßnahmen hochgefahren. So etwa Griechenland, das derzeit über rund 90 Löschhubschrauber und -flugzeuge verfügt. Auch Portugals Regierung setzt auf die Aufrüstung der Brandbekämpfungseinheiten mit neuen Flugzeugen und Helikoptern sowie Löschfahrzeugen und Schutzkleidung. Denn im europäischen Vergleich kommt Deutschland vergleichsweise glimpflich davon, was Waldbrandschäden angeht.

Die EU-Umweltagentur EEA spricht mit Blick auf den Sommer 2022 von der zweitschlimmsten Waldbrandsaison seit der Jahrtausendwende. Allein in Spanien wurden 306.000 Hektar Land zerstört, rund 30.000 Menschen mussten zeitweise in Sicherheit gebracht werden.

Durchschnittlich brennt es nach Daten des European Forest Fire Information Systems in dem Land 193-mal pro Jahr, schlimmer ist es nur noch in Portugal (207-mal) und Italien (276 Brände im Durchschnitt pro Jahr). Allerdings zählt die Statistik nur Brände, die 30 Hektar oder mehr umfassen. Kleinere Feuer werden nicht erfasst.

Mit Agenturmaterial