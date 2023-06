Waldbrände in Kanada hüllen Nordamerika in stickigen Qualm

Chicago. Der durch kanadische Waldbrände verursachte Rauch schränkt das gesellschaftliche Leben in Teilen Nordamerikas zunehmend ein und wird für immer mehr Menschen zur gesundheitlichen Gefahr. Der Dunstschleier sorgte vor allem in der Region rund um die Großen Seen in den USA für Besorgnis. Nirgendwo im ganzen Land sei die Luftqualität am Dienstagnachmittag so schlecht gewesen wie in manchen Gegenden von Illinois, Michigan und Wisconsin, teilte die Umweltschutzbehörde mit. In Chicago, Detroit und Milwaukee wurde die Luftqualität als „sehr ungesund“ eingestuft. Die Regierungen in Michigan und Wisconsin gaben Luftqualitätswarnungen heraus.

In Chicago riefen die Behörden gefährdete Bevölkerungsgruppen dazu auf, sich vor allem in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Einige Tagesstätten im Großraum ließen die Kinder am Dienstag aufgrund der schlechten Luftqualität nicht nach draußen. Bürgermeister Brandon Johnson erwartete, dass „diese unsicheren Bedingungen anhalten“. In der Region Milwaukee konnte ein Rettungshubschrauber nicht zu einem Verkehrsunfall ausrücken, weil die Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration eine Sichtweite von 3,2 Kilometern vorschreibt, der Pilot aufgrund des dunstigen Himmels aber nur 1,2 bis 2,4 Kilometer überblicken konnte, wie der Geschäftsführer von Flight for Life Wisconsin, Leif Erickson, mitteilte.

Heftige Waldbrände auch an der kanadischen Westküste In der westkanadischen Provinz British Columbia haben sich zum Wochenende die Waldbrände weiter ausgebreitet. © Quelle: Reuters

So viele Luftqualitätswarnungen wie nie

Die Umweltbehörde Minnesota Pollution Control Agency gab bekannt, dass eine am Dienstag ausgesprochene Luftqualitätswarnung bereits die 23. in dem US-Staat in diesem Jahr gewesen sei, womit der bisherige Rekord von 21 im Jahr 2021 gebrochen worden sei. Normalerweise gibt es in Minnesota im Durchschnitt zwei oder drei solcher Warnungen pro Saison.

In Kanada lodern derzeit 490 Brände, von denen 255 als außer Kontrolle geraten gelten. Das kanadische Behörde für die Bekämpfung von Waldbränden meldete am Montag, dass seit dem 1. Januar 76.129 Quadratkilometer Land, darunter Wälder, im ganzen Land verbrannt seien. Damit wurde der bisherige Rekord von 75.596 Quadratkilometern aus dem Jahr 1989 übertroffen. Nahezu ein Viertel der Feuer in Kanada brennen in der Provinz Québec.

RND/AP